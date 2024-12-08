Özer'in yardımcısı PKK’nın hücre evinde

Terör örgütü PKK bağlantısı nedeniyle tutuklanan CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in görevdeyken kendisine yardımcı olarak seçtiği Osman Yalçın’ın firar etmeden önce nasıl yaşadığı ortaya çıktı. PKK’nın “mali alan yapılanması”nda faaliyet yürüten ve hakkında yakalama kararı verilen ancak firar eden Yalçın’ın firar etmeden kaldığı adresler tespit edildi.





ÖZER TUTUKLANINCA TELAŞLANDI

30 Ekim’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Özer’in tutuklanmasının ardından paniğe kapılan Başkan Yardımcısı Yalçın kendisinin de tutuklanacağı şüphesiyle kaçak hayatı yaşamaya başladı. Yalçın’ın kaçmasına yardım ettiği tespit edilen eşinin kardeşi avukat Evin Emine Demir Sarıçiçek İstanbul TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Sarıçiçek ifadesinde Yalçın’ın Özer tutuklandıktan sonra her gece başka bir evde kaldığını söyledi.





AKRABASI HER ŞEYİ ANLATTI

Özer’in tutuklandığı 30 Ekim’den sonra kendisi hakkında yakalama kararı çıkarılan Yalçın’ın 29 Kasım’a kadar kullanmakta olduğu cep telefonlarını akşam saatlerinde ikamet adres kaydının bulunduğu eve bıraktığı, 1 ay boyunca her gece farklı bir adreste kaldığı tespit edildi. Sarıçiçek’in beyanına göre Yalçın, sabah saatlerinde kendisi hakkında gözaltı kararı olmadığını ve evine polisin girmediğini öğrenince evine giderek cep telefonlarını kullanmaya devam etti. Bu şekilde Özer’in tutuklandığı günden itibaren yakın çevresinden kimsenin bilmediği, sadece kendisinin bildiği adreslerde kalan Yalçın’ın bazı geceler PKK’nın ‘değer aile’ adını verdiği hücre evlerinde gizlendiği de iddia edildi.





POLİS HER YERDE ARIYOR

Yalçın’ın hakkında gözaltı kararı verildiği gün evinde olmadığı, evine giden polislerin ikamette Yalçın’a ait cep telefonlarını bulduğu ortaya çıkmıştı. Yalçın’ın kaçak geçirdiği süre boyunca geceleri hiçbir iletişim aracı kullanmadığı da düşünülüyor. Polis ekipleri Yalçın’ın yurt içinde mi yurt dışında mı olduğunu araştırıyor.



