Özgür Özel'in 'yurt dışına kaçtı' dediği Aziz İhsan Aktaş'tan açıklama: Kaçmadım isterlerse konum atayım

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
21:585/11/2025, Çarşamba
G: 5/11/2025, Çarşamba
Özgür Özel'in yurt dışına kaçtı dediği Aziz İhsan Aktaş, iddiaları kendi ağzıyla yalanladı.
Özgür Özel'in yurt dışına kaçtı dediği Aziz İhsan Aktaş, iddiaları kendi ağzıyla yalanladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün yaptığı açıklamada, İBB'ye yönelik soruşturmada itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş'ın 'yurt dışına kaçtığını' iddia etmişti. Aktaş, bugün katıldığı TYT Türk TV yayınında bu iddiayı reddedip, "Kaçmadım. Niye kaçayım? Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat’ta benim telefonum var. Onlara ‘canlı konum’ atayım. Baksınlar neredeyim…" diye konuştu. Yaşananlara tepki gösteren CHP'li Gazeteci Barış Yarkadaş, "CHP'ye kim operasyon çekiyor. Bu boş, beleş istihbaratları kim veriyor? Özel’i kim yanıltıyor?" diye sordu.

CHP lideri Özgür Özel, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklandıktan sonra 'etkin pişmanlık' kapsamında ifade veren ve tahliye edilen, daha sonra da ev hapsi kaldırılan, Aktaş ile ilgili "Yurt dışına kaçtı" iddiasında bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, Özel'in bu iddialarını yalanlamıştı.

Aktaş'tan açıklama: Kaçmadım isterlerse konum atayım

Aktaş, bugün katıldığı TYT Türk TV yayınında bu iddiayı reddedip,
"Kaçmadım. Niye kaçayım? Burhanettin Bulut’ta ve Özgür Karabat’ta benim telefonum var. Onlara ‘canlı konum’ atayım. Baksınlar neredeyim…"
diye konuştu.
Barış Yarkadaş'ın paylaşımında yer alan Aziz İhsan Aktaş'a ait görüntü.

"Özel’e bu boş - beleş sözde istihbaratları kim veriyor?"

Yaşananlara tepki gösteren CHP'li Gazeteci Barış Yarkadaş,
"CHP'ye kim operasyon çekiyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i kim yanıltıyor?"
diye sordu.
Yarkadaş paylaşımının devamında şunları kullandı:

"Aktaş, Özgür Özel’e “Arabamı kullandınız. Kirasını da ödemediniz. Paramı ödeyin. Genel başkan yardımcılarınıza çip takın kaçmasınlar” ifadesini kullandı.

CHP’ye yönelik operasyonu kim çekiyor?

Özgür Özel’e bu boş - beleş sözde istihbaratları kim veriyor?

CHP’yi kim maniple ediyor?

Özgür Özel bir açıklama yapmak zorundadır."

İddianame tamam: 704 yıla kadar hapsi isteniyor

Aziz İhsan Aktaş iddianamesi, 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Bu kapsamda aralarında çok sayıda belediye başkanının da bulunduğu 40’ı tutuklu toplam 200 kişi yargılanacak.

İddianamede örgüt lideri Aziz İhsan Aktaş’ın 704 yıla kadar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın ise 415 yıla kadar hapsi istendi.


