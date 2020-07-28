Öztürk'ün emir astsubayına 6 yıl hapis

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün TSK’daki haberleşme yöntemi olan ankesörlü-kontörlü telefon soruşturması kapsamında darbe girişiminin beyin takımında yer alan sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi Akın Öztürk’ün emir astsubayı Mehmet Serdar Özdemirci, 4 Şubat’ta gözaltına alınmıştı. Başsavcılık, tutuklanan Özdemirci hakkında “Silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan dava açtı.
İKİNCİ CELSEDE KARAR
Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasında karar çıktı. Karar duruşmasında, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan Özdemir, suçlamaları kabul etmedi ve FETÖ ile bir irtibatının bulunmadığını iddia etti.
SAVUNMADAN SONRA HÜKÜM
Mahkeme heyeti, sanığın esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasının ardından hükmünü açıkladı. Mahkeme, sanık Özdemirci’nin “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Dört yıl emir astsubaylığını yaptı
- Dava konusu iddianamede, darbeci Akın Öztürk’ün yaklaşık 4 yıl emir astsubaylığı görevini yapan sanık Özdemirci’nin adına kayıtlı hattın 2013-2015 yılları arasında 25 kez sabit hatlardan arandığı tespiti yapılmıştı. Ayrıca şüphelinin arandığı saatlerde aynı telefondan başka asker şahısların da ardışık olarak arandığı belirtilmişti. Öztürk, yargılandığı darbe davasında ülkedeki tüm darbe eylemlerinden sorumlu tutularak 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.