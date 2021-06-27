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ANKARA

Özür sırası Kılıçdaroğlu’nda

YKS sınavı öncesi, “Katarlı gençlere Türkiye’de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi” yalanına ortak olan T24 haber sitesi özür diledi. Haberi Twitter hesabından alıntılayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun özür dileyip dilemeyeceği merak konusu oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Özür sırası Kılıçdaroğlu’nda
Kemal Kılıçdaroğlu

Milyonlarca gencin katıldığı YKS sınavı öncesi, “Katarlı gençlere Türkiye’de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi” yalanına ortak olan T24 haber sitesi özür diledi. T24, sınavın ilk oturumunun tamamlanmasının ardından, “Haberi düzeltir özür dileriz” ifadeleriyle ilgili haberi alıntılayarak paylaşım yaptı. Haberi Twitter hesabından alıntılayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu “Kendi gencine bu kadar sevgisiz bu kadar saygısız bir iktidar işte. Hiç mi utanmıyorsunuz bunları yaparken ey Ak Parti?” demişti. Kılıçdaroğlu’nun paylaşımıyla ilgili özür dileyip dilemeyeceği merak konusu oldu.

GENÇLERE HAVALE EDİYORUZ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından T24’ün özrünü paylaşarak, “Evet, dünkü yalanı dolayısıyla ilgili kuruluş 27 saat sonra özür diledi. Peki ya şimdi bu yalanın peşinden gidip de sınav öncesi gençlerimizi provoke etmeye çalışan muhalefet mensupları ne yapacak? Tabii ki kafalarını kuma gömecekler. Onları gençlerimize havale ediyoruz!” ifadelerini kullandı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da “Operasyonel haberi yapan bile haberi silip özür diledi. Zerre utanmanız varsa sıra sizde, bekliyoruz @kilicdarogluk!!!” ifadelerini kullandı.

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