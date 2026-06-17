Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler: Modern tarihin en etkili ve nüfuzlu lideri

"İstanbul depreminde dönemin Pakistan Başbakanı Navaz Şerif Türkiye'yi ilk ziyaret eden lider olmuştu. 2010 yılında Pakistan'ı vuran büyük sel felaketinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan bizi ilk ziyaret edenler arasındaydı. İstanbul'da sel mağdurları için düzenlenen bağış gecesinde, Emine Erdoğan baş konuktu. Konuşmasını yaparken duygularına hakim olamayarak ağladı. Bu, benim mezara kadar kalbimde taşıyacağım bir şeydir. Bize gösterdiği o sevgi ve şefkat, bizim sadece dost değil, bundan çok daha fazlası öz kardeş olduğumuzu kanıtlamıştır"