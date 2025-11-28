Edinilen bilgiye göre, Kırşehir-Aksaray kara yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 40 AAU 916 plakalı pancar yüklü kamyon devrildi. Kamyonun devrilmesiyle kasasında bulunan onlarca kilo pancar yola savruldu. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı kazada ekipler yol üzerinde güvenlik önlemi alarak, temizlik çalışması yaptı.