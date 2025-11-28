Yeni Şafak
Pancar yüklü kamyon devrildi

Pancar yüklü kamyon devrildi

28/11/2025, Cuma
IHA
Devrilen kamyon
Devrilen kamyon

Kırşehir’de pancar yüklü kamyonun devrilmesi sonucu onlarca kilo pancar yola döküldü.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir-Aksaray kara yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 40 AAU 916 plakalı pancar yüklü kamyon devrildi. Kamyonun devrilmesiyle kasasında bulunan onlarca kilo pancar yola savruldu. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı kazada ekipler yol üzerinde güvenlik önlemi alarak, temizlik çalışması yaptı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




