Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kırşehir
Ehliyet sınavında usulsüzlük yapan şüpheli yakalandı

Ehliyet sınavında usulsüzlük yapan şüpheli yakalandı

15:3227/11/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Kırşehir'de ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle usulsüzlük yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Kırşehir'de ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle usulsüzlük yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir'de ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle usulsüzlük yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Kopya çekmek amacıyla düzenlenmiş 1 kulak içi dinleme cihazı, 1 gizli kamera ile 1 kablosuz veri aktarma cihazı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Mucur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, e-Sınav merkezindeki sürücü belgesi sınavında ses ve görüntü aktaran cihazlarla usulsüzlük yapanlara ilişkin çalışma yaptı.

Sınavda elektronik haberleşme cihazı kullanarak kopya çekilmemesi için denetim gerçekleştiren ekipler, adayların üzerinin aradı.

Aramada, E.K'nin üzerinde sınav esnasında kopya çekmek amacıyla düzenlenmiş 1 kulak içi dinleme cihazı, 1 gizli kamera ile 1 kablosuz veri aktarma cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca E.K'nin bağlantılı olduğu kişilerin belirlenmesi için de çalışma başlatıldı.



#Kırşehir
#Ehliyet
#Kaçakçılık
#Sınav
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ İstanbul İlk evim arsalar ne zaman verilecek?