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ANKARA

Pandemi sonrası sağlıkta zirve

Sağlıkta sektör profesyonelleri beş günlük bir kamp için Antalya’da toplanacak. Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Dr. Reşat Bahat, kurultay için "Pandeminin ardından tüm sağlık sektörünü bir araya getireceğimiz için memnunuz” dedi.

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Haber Merkezi Diğer
​Pandemi sonrası sağlıkta zirve
OHSAD Başkanı Dr. Reşat Bahat

OHSAD tarafından bu yıl 12’ncisi ‘Sağlıkta Ortak Gelecek’ temasıyla düzenlenecek kurultay 23-27 Mart tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşecek. Kurultayda, kamu ve özelden sağlık paydaşları ile firma-kuruluşlar buluşacak. Pandemi sonrası sektöre yön verecek adımların atılacağı toplantıda sağlık sektörü A’dan Z’ye masaya yatırılacak. Kurultayda, sağlıkta dijitalleşme, uzaktan sağlık hizmeti gibi çeşitli konular ele alınacak.

OHSAD Başkanı Dr. Bahat, kurultayla ilgili olarak "Pandeminin ardından tüm sağlık sektörünü bir araya getireceğimiz için memnunuz. Hem sağlık sektörü olarak bizler hem de vatandaş olarak her birimiz ayrı ayrı zor bir süreçten geçtik. Türkiye'nin en büyük sağlık sektör buluşmasında pandemi başta olmak üzere sağlık sektörünü yakından ilgilendiren tüm konularda tüm sektör paydaşları ile fikir yürütecek ve ülkemiz için önemli olacağına gönülden inandığımız bazı sonuçlar çıkaracağız. Kamu ve özel ayrımı yapmadan Türkiye'nin sağlık sektörünü dünya sağlık hizmet kalitesi sıralamasında nasıl daha yukarı taşıyabileceğimiz, başta kendi vatandaşlarımız olmak üzere, hasta ile hasta yakınlarına nasıl daha iyi hizmetler sunabileceğimiz öncelikli konularımız olacak" dedi.

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