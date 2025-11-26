Papa 14. Leo Türkiye’ye geliyor: Neden İznik? Papanın ziyaretindeki 1700 yıllık detay

Papa 14. Leo, Ankara, İstanbul ve İznik’i kapsayan yoğun bir program için yarın Türkiye’ye ayak basıyor. Türkiye ziyaretinin hemen ardından Lübnan’a geçecek olan Papa’nın ajandasında hem diplomatik zirveler hem de dinler arası diyalog mesajları bulunuyor.









İşte Papa Leo’nun Türkiye programı:





1. Durak Ankara: Anıtkabir ve Beştepe zirvesi

Papa Leo’nun Türkiye’deki ilk temasları başkent Ankara’da başlayacak. Ziyaretine Anıtkabir’i ziyaret ederek başlayacak olan Papa, ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geçecek. Beştepe’de düzenlenecek resmi karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile baş başa bir görüşme gerçekleştirecek.













İstanbul’da din adamlarıyla buluşma ve Feriköy ziyareti

Ankara’daki diplomatik temaslarını tamamlayan Papa, rotasını İstanbul’a çevirecek. Cuma sabahı Harbiye’deki Saint Esprit Katedrali’nde Hristiyan din adamlarıyla bir araya gelecek olan Papa Leo, daha sonra Feriköy’e geçecek. Burada, yoksullara hizmet veren Fransız Fakirhanesi’ni (Huzurevi) ziyaret edecek.





Tarihi İznik Çıkarması: 1700. Yılın önemi

Papa’nın programındaki en sembolik duraklardan biri İznik olacak. Helikopterle bölgeye geçecek olan Papa Leo, İznik Gölü kıyısında bulunan ve yıllarca sular altında kalan Aziz Neofitos Bazilikası’nın kalıntılarını inceleyecek.









Neden İznik?

Ziyaretin zamanlaması Hristiyanlık tarihi açısından büyük önem taşıyor. Bu yılın, Birinci İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümü olması nedeniyle Papa, arkeolojik alanda özel bir ayin yönetecek. İznik dönüşünde ise İstanbul’da piskoposlarla özel bir toplantı yapılacak.





Sultanahmet Camii ve Süryani Kilisesi ziyareti

Cumartesi günü programı ise dinler arası hoşgörü mesajlarıyla dolu. Papa Leo, Sultanahmet Camii’ni ziyaret edecek. Ardından Yeşilköy’deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’ne geçerek, hem kilise yetkilileri hem de Hristiyan cemaat temsilcileriyle buluşacak.









Fener Rum Patrikhanesi ile ortak bildiri

Ziyaretin en kritik dini temaslarından biri Fener Rum Patrikhanesi’nde gerçekleşecek. Patrik Bartholomeos ile görüşecek olan Papa Leo, görüşme sonunda ortak bir bildiriye imza atacak. Pazar günü ise Patrikhanenin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Patrik Bartholomeos ile öğle yemeğinde bir araya gelecek. Ayrıca ziyaretinin son gününde Ermeni Apostolik Katedrali’ndeki ayine de iştirak edecek.





Volkswagen Arena’da dev ayin

Papa Leo, İstanbul temasları kapsamında Volkswagen Arena’da geniş katılımlı bir organizasyona imza atacak. Binlerce kişinin katılımının beklendiği bu büyük ayini bizzat Papa yönetecek.





Final rotası Lübnan

Türkiye programını tamamlayan Papa, pazar günü öğleden sonra Lübnan’ın başkenti Beyrut’a hareket edecek. Beyrut’ta Müslüman ve Dürzi liderlerle özel görüşmeler yapması planlanıyor.





Ziyaretin "Perde Arkası" notları

Heyet: Papa’ya ziyaretinde Kardinaller Kurt Koch, George Koovakad ve Claudio Gugerotti eşlik edecek.

Dil: Kurumsal etkinliklerde ağırlıklı olarak İngilizce konuşulacak, ayinlerin dili ise Fransızca olacak.

Basın Toplantısı: Papa Leo, gelenek olduğu üzere dönüş yolculuğunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.







