Paralar karanlıkta el değiştirmiş

Soruşturma, iş sahiplerinden rüşvet alındığına dair gelen ihbarla başladı. 10 ay süren kapsamlı bir teknik ve fiziki takip sonucu, gümrük görevlilerinin iş sahiplerinden her işlem başına rüşvet aldığı belirlendi. Yapılan incelemelerde, rüşvet ilişkisinin belirli bir tarifeye ve rutine bağlandığı, hatta usulsüzlük olmayan işlemlerden bile sabit bir ücret alındığı, usulsüzlük durumunda ise döviz cinsinden rüşvet alındığı belirlendi.

160 SUÇ İŞLEMİŞLER

Soruşturma, 160 ayrı suç işlendiğini ve yasal işlemler için 3 bin dolar, usulsüz işlemler için ise 20 bin dolar rüşvet tarifesi uygulandığını ortaya koydu.

İTİRAF ETTİLER

Gözaltına alınanlar arasında rüşvet çarkını itiraf edenler oldu. Rüşvet veren bir müşavirlik çalışanı, işlemleri halletmek için dolar üzerinden rüşvet verdiklerini ve bunun kural haline geldiğini ifade etti. Bir başka şüpheli ise, 1500 TL rüşvet parasını Mersin Gümrük Müdürlüğü içerisinde memurların dinlenme odası olarak kullandığı oda içerisinde aydınlatma ışıklarını kapatarak gümrük memuruna verdiğini itiraf etti. Rüşvet çarkında yer alan gümrük görevlilerinin, gümrük müşavirlerinden ve işletme sahiplerinden para talep ettiği, karşılığında ise makbuz vermedikleri öğrenildi. Bir yazışmada, gümrük müşaviri çalışanının, 6 bin TL'lik bir ödeme karşılığında, makbuz vermek yerine parayı gümrük memuruna verdiği açıkça yer aldı.







