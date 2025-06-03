Paraşütün emniyet kemerini açan genç denize düşerek öldü

Karadağ'da tatil yapmaya giden 19 yaşındaki Sırp öğrenci, deniz paraşütü yaparken emniyet kemerini çözmesi sonucu denize düşerek hayatını kaybetti. Genç kızın ailesi vefat eden kızın intihara eğilimi olmadığını ifade etti
Karadağ'da tatil yapan 19 yaşındaki bir Sırp öğrenci, deniz paraşütü yaparken panikleyip emniyet kemerini çözmesiyle yüksekten denize düşerek hayatını kaybetti.
Karadağ'ın tarihi ve turistik kentlerinden Budva'da tatil yapan 19 yaşındaki Sırbistan vatandaşı Tijana Radonjic, tatil için geldiği kentte eğlenmek için tercih ettiği deniz paraşütü sonu oldu. Genç kız, deniz paraşütü yaparken emniyet kemerini çözmesi sonucu yaklaşık 50 metre yükseklikten denize düşerek hayatını kaybederken Radonjic'in bu anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Kemerini çözüp can yeleğini çıkarttı
Radonjic'in deniz paraşütü sırasında kemerini çözüp can yeleğini çıkardığı gizemini korurken çeşitli medya kaynakları bunun anlık bir korku ve panik sonucu istemsizce yapılmış olabileceğini iddia etti. Genç öğrencinin kaza öncesinde denizden birkaç yüz metre yükseklikteyken de herhangi bir panik veya korku belirtisi göstermediği, eğitim ve uçuş sırasında neşeli olduğu ve çevredekilere el salladığı kaydedildi.
Genç kızın ailesi ise çocuklarının intihara eğilimi olmadığını ve kızlarının olay sırasında halası ile birlikte tatilde olduğunu ifade etti.
Tanıtım filmi karşılığında ücretsiz deniz paraşütü yaptı
Genç öğrencinin cenazesi, ailesi ve okul arkadaşlarının da katıldığı bir törenle dün Sırbistan'ın Novi Sad kentinde toprağa verildi.