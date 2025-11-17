Yeni Şafak
Pastırma yazı geri dönüyor: Hava sıcaklıkları artacak

Pastırma yazı geri dönüyor: Hava sıcaklıkları artacak

Halil Akkoç
Halil Akkoç
08:5117/11/2025, Pazartesi
G: 17/11/2025, Pazartesi
Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Ülke genelinde bugün yağış beklenmiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

