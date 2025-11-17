Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Ülke genelinde bugün yağış beklenmiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.