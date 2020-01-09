Patriot’lar neredeydi?

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, füzelerin havada kısa süre kalmasından ötürü Amerikan HSS’lerinin reaksiyona geçmemiş olabileceğini dile getirdi. Patriot sistemlerini körleştirmek için elektronik bir taarruz ihtimalinden de bahseden Karataş, “Patriot’un teknik imkan ve kabiliyetinden başka İran’ın saldırı tekniği de önemli. Bir yere havadan veya füzelerle olsun taaruz düzenlenecekse ilk önce HSS sistemleri etkisiz hale getirilir. Daha sonra diğer hedefler etkisiz hale getirilir. HSS’leri etkisiz kılmak için de fiziki bir saldırı ya da elektronik bir saldırıyla gerçekleştirebilirsiniz” dedi. Bu arada ABD Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin bilgilendirmesinde, Irak’taki üslerde Patriot konuşlandırmadıklarını belirtti. Açıklamada, DEAŞ’la mücadele sırasında Patriot’a ihtiyaç duyulmadığı kaydedildi.

Füzeler küçüktü

Askeri Havacılık Araştırmacısı Hakan Kılıç ise İran’ın Fatih değil, daha düşük teknolojiye sahip kısa menzilli Zülfikar füzesini tercih ettiğini belirterek şunları söyledi: “Çok büyük ihtimalle saldırının olduğu bölgede Patriot yok. C-RAM’ların olduğu tahmin ediliyor, onlar da balistik füzelere karşı çok etkili olmayabilir. ABD’nin bölgede çok fazla askeri üssü mevcut, her üsse Patriot koyması mümkün değil. Patriot gibi anti-balistik füze HSS’leri dünyada çok az. Füze büyük ihtimalle Zülfikar füzesi, 3-5 dakika uçuyor. İran bunu kasıtlı yaptı. Daha kısa menzilli füzelerle alçak irtifadan basit harp başlığı olan füzeler atarak karşı tarafa sığınaklara gidecek zaman bırakmak istemedi. Özellikle HSS’lerin olmadığı noktaları seçti.”



