Pazarcık’ta temeller kazılıyor: İlk etapta 839 konut inşa edilecek

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde yeni konutların inşasına başlandı. İlk etapta inşa edilecek 839 konut için temel kazısı yapılıyor.

7.7 büyüklüğündeki ilk depremin merkez üssü Pazarcık’ta çok sayıda bina yerle bir oldu. Halk arasında ‘Yukarı Pazarcık’ olarak adlandırılan Bağdınısağır Mahallesi ve İncirli Mahallesi, yeni konutların inşa edileceği nokta olarak belirlendi.

KAYALAR TEMİZLENİYOR

Ardından Bağdınısağır Mahallesi’ndeki konutların ihalesini alan firma belli oldu. Konutların hızla tamamlanması için zaman kaybetmeden iş makineleri sahaya gönderildi. Şu an için bölgede temel açma yapılıyor. Bu işlem bittikten sonra da temelin atılmasına geçilecek. Bölgenin zemini kayalar başta olmak üzere sert zeminden oluşuyor. Bir yandan temel açan işçiler, bir yandan da bu kayaları temizliyor.

İLK ETAPTA 839 KONUT

Bu noktaya ilk etapta 839 konut inşa edilecek. 3+1 ve 2+1 şeklinde yapılacak konutlar TOKİ standartlarına uygun olacak. TOKİ tarafından ihaleye çıkıldıkça yeni konutlar için de harekete geçileceği belirtiliyor.



