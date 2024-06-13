Pazarlar Kaymakamlığından ilçedeki esnafa İsrail mallarını 'boykot' çağrısı: Ticaretini yapmayın

Terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım saldırılarında, 7 Ekim'den bu yana 37 bini aşkın Filistinli şehit oldu.

Uluslararası Adalet Divanı'nın 'saldırıları durdurma' kararını da hiçe sayan soykırımcı İsrail, saldırılarını tüm dünyanın gözü önünde sürdürüyor.

İsrail'e karşı küresel çapta yürütülen boykot hareketi kararlılıkla devam ediyor.

Pazarlar Kaymakamlığından ilçedeki esnafa İsrail mallarını 'boykot' çağrısı

Kütahya'ya bağlı Pazarlar ilçesinde, Kaymakamlık bünyesinde AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti ilçe başkanlarının imzalarını taşıyan 'boykot' bildirisi yayımlandı.

Emsal bildiride, esnafa ve vatandaşlara, 'terör devleti İsrail'e destek veren firmaların ürünlerinin kullanılmaması ve satılmaması çağrısı' yapıldı.

Kaymakamlığın sosyal medya hesaplarından yayımlanan bildiride şu ifadeler yer aldı:

"Değerli Hemşehrilerimiz, Bugün tüm dünya alçak bir soykırıma yüksek cesaret ve dirayet göstererek direnen bir milletin destanına şahitlik ediyor.

Diğer yandan işgalci İsrail ve destekçileri, katliamlarıyla insanlık tarihine kara bir leke çalmaya devam ediyor.

Üzerinde yaşadığımız topraklar da çok uzak olmayan bir geçmişte tarihin destansı direnişlerinden birine şahitlik etti. Bu tecrübemiz sayesinde can vererek hürriyet satın almanın ne demek olduğunu millet olarak çok iyi biliyoruz.

Tarihteki "insanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışının bânisi olmak, asırlarca dünyanın dört bir yanındaki mazlumlara uzanan el olmak milletimize nasip olmuş bir bahtiyarlıktır. "Türkiye, Türkiye'den büyüktür" sözünü gönül coğrafyamızdaki milyonlara söyletebilmiş olmak da hesabî diplomasinin değil hasbî girişimlerin sonucudur.

Gazze katliamının faili gözü dönmüş silahlı güçler her ne kadar bir devlete bağlı olsa da arkalarındaki en önemli güç finansmandır.

Sözde insan haklarını koruma görevi üstlenen uluslararası kuruluşların ve sair devletlerin güvencesi altında soykırıma devam eden işgalci İsrail'e karşı insanlık safında yer almanın yollarından birisi de dini, ahlaki ve insani değerlerimize savaş açarak ekonomik gücünü işgalci İsrail ve destekçileri lehine kullanan şirketlerin ürünlerini tüketim alışkanlıklarımızın dışında bırakmaktır.

Hiçbir ürünün alternatifsiz olmadığı düşüncesiyle soykırım destekçisi şirketlerin ürünlerini evlerinizde tüketmemek ve iş yerlerinizde ticaretini yapmamak yoluyla sizleri küresel ölçekte verilen boykot mücadelesine destek olmaya davet ediyoruz.

Tarih, tüm bu yaşananlar karşısında seyirci kalarak hiçbir şey yapmayanları "elinden geleni yapmama" suçunu işleyenler olarak yazacaktır."







