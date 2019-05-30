Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Pedofiliden yargılansın
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
ANKARA

Pedofiliden yargılansın

Kültür ve Turizm Bakanlığının suç duyurusu üzerine, Abdullah Şevki hakkında pedofili içeren 'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabı nedeniyle TCK'nun 226. maddesince "müstehcenlik" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Abdullah Şevki - Alaattin Topçu
Abdullah Şevki - Alaattin Topçu

Şevki'nin gözaltına alınmasının ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne gelen kitabın basıldığı yayınevinin sahibi Alaattin Topçu da dün gözaltına alındı. Topçu ve Şevki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Alaattin Topçu'nun adliye girişinde basın mensuplarına “Siz asıl tacizcilerin peşinden koşun” demesi tepki çekti. Topçu ve Şevki, sorgularının ardından adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Şevki, kitabını ABD'deki "kirli gerçeklik" isimli akıma uygun olarak yazdığını iddia etti.

Elif Şafak da çocuk istismarını kaleme almış
HAYAT
Elif Şafak da çocuk istismarını kaleme almış
2. adım Fırat’ın doğusu

2. adım Fırat’ın doğusu

Pençe Harekatı, PKK'ya lojistik sağlayan ABD'ye de darbe olacak.
Sivillerin kaçacağı yer kalmadı

Sivillerin kaçacağı yer kalmadı

Esed rejiminin bombaladığı İdlib için insani kriz ve göç uyarısı.
12 seçim kurulu başkanı ifade verdi

12 seçim kurulu başkanı ifade verdi

Seçim kurulu başkanları ifadeye çağrıldı.
İsrail erken <br>seçime gidecek

İsrail erken
seçime gidecek

Netanyahu hükümeti kuramadı, seçim Eylül'de.
Bahçeli 50 başkanı Ankara’ya çağırdı

Bahçeli 50 başkanı Ankara’ya çağırdı

İl başkanlarına hemşehri stratejisi anlatılacak.
HDP’li belediyeden Türkçe’ye yasak

HDP’li belediyeden Türkçe’ye yasak

Kayyum dönemindeki işçiler de işten çıkarıldı.
AK Partililerden komşu harekatı

AK Partililerden komşu harekatı

AK Parti'de 'İstanbul' çalışmaları yoğunlaştı.

79 şehri FETÖ’ye emanet etmiş

79 şehri FETÖ’ye emanet etmiş

Sabri Uzun'un kefil oldukları FETÖ'cü çıktı.

Nadir element <br>silahı masada

Nadir element
silahı masada

Çin, ABD'ye karşı element silahını masaya sürecek.

566 yıldır<br>acısını atamadılar

566 yıldır
acısını atamadılar

​Erdoğan, İstanbul fethinin kutlandığı programda konuştu.
Trump'a S-400 teklifi

Trump'a S-400 teklifi

Erdoğan-Trump telefonda görüştü.
Bakü'de<br>farklı final

Bakü'de
farklı final

Chelsea, UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon oldu.
Hakurk'ta iki şehit

Hakurk'ta iki şehit

EYP saldırısında yaralanan askerlerimiz şehit düştü.
Rusya<br>dosyası kapandı

Rusya
dosyası kapandı

Özel Yetkili Savcı Mueller, görevinden istifa etti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.