Pedofiliden yargılansın

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Türkiye ile Rusya arasında yapılan anlaşma gereği S-400 bataryalarının önümüzdeki ay Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. ABD'nin tüm baskısına rağmen Türkiye'nin "done deal – anlaşma tamam" açıklaması yapmasının ardından S-400 bataryalarının nereye konuşlanacağı da merak konusu oldu. İlk olarak Akıncı Üssü bataryalar için öne çıksa da hakim konumu nedeniyle Ayaş ilçesinin de askeri uzmanlar tarafından değerlendirmeye alındığı öğrenildi.