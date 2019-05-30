Pedofiliden yargılansın

Şevki'nin gözaltına alınmasının ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne gelen kitabın basıldığı yayınevinin sahibi Alaattin Topçu da dün gözaltına alındı. Topçu ve Şevki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Alaattin Topçu'nun adliye girişinde basın mensuplarına “Siz asıl tacizcilerin peşinden koşun” demesi tepki çekti. Topçu ve Şevki, sorgularının ardından adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Şevki, kitabını ABD'deki "kirli gerçeklik" isimli akıma uygun olarak yazdığını iddia etti.