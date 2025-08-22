Pehlivan örgütü korumaya çalıştı

İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın, çıkar amaçlı suç örgütünün çözülmesini engellemeye çalıştığı öğrenildi. Pehlivan’ın ayrıca örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu da bildirildi.
Yolsuzluktan tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sır küpü ve avukatı olan Mehmet Pehlivan’ın, ifade vermek isteyen şüphelilere baskı yaptığı için tutuklandığı öğrenildi. Pehlivan’ın ayrıca tutuklu şüphelilerin avukatlarını örgüt faaliyetleri kapsamında organize ettiği ve kontrolündeki avukatları cezaevlerine yönlendirerek, şüphelilere konuşmamaları yönünde telkinde bulunduğu öğrenildi.
KİMİN SAVUNACAĞINI BELİRLEDİ
‘Çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla gözaltına alınan Avukat Mehmet Pehlivan’ın, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu iddiası da tutuklanma gerekçelerinden birisini oluşturdu. Savcılık soruşturmasının ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen Pehlivan’ın, şüphelileri kimin savunacağını da belirlediği öğrenildi. Pehlivan’ın, eylemleriyle örgütün çözülmemesine yönelik faaliyette bulunduğu iddia edildi. 19 Haziran’da mahkemeye çıkarılan Pehlivan, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.