Pehlivan örgütü korumaya çalıştı

Yolsuzluktan tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sır küpü ve avukatı olan Mehmet Pehlivan’ın, ifade vermek isteyen şüphelilere baskı yaptığı için tutuklandığı öğrenildi. Pehlivan’ın ayrıca tutuklu şüphelilerin avukatlarını örgüt faaliyetleri kapsamında organize ettiği ve kontrolündeki avukatları cezaevlerine yönlendirerek, şüphelilere konuşmamaları yönünde telkinde bulunduğu öğrenildi.