Gündem Pekere özendi
ANKARA

Peker'e özendi

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in Youtube’da yayınladığı videolar üzerinden “siyasi mühendislik ve iktidar” hesapları yapan Kılıçdaroğlu artık Peker’e de özenmeye başladı. Peker gibi gece yarısı video yayınlayan Kılıçdaroğlu, savcıları, hükümeti hatta tüm AK Partili vatandaşları tehdit ediyor. İlk videoda, “Bu haramzadelerin sofrasına oturmayı reddedin. Selamı sabahı kesin” diyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni videosunda savcılara mesaj ve tehdit vardı. “Deniz’i (HDP’li Deniz Poyraz) öldürdüler, katlettiler kızımızı. Namuslu savcılara son çağrımı yapacağım” diyen CHP liderinin ‘son çağrı’ ifadesiyle neyi ima ettiği merak konusu oldu.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
​Pekere özendi
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker’e özendi. Kılıçdaroğlu, Peker gibi çektiği her videosunda arka fonu ve masadaki objeleri değiştirerek mesaj verdi. Gece yarısı video paylaşımlarını alışkanlık haline getiren Kılıçdaroğlu, son videosunda ise savcıları vatansever olmamakla suçladı. Kılıçdaroğlu daha önce de yargı mensuplarını ‘militan’ olarak nitelemişti.

MEKAN VE OBJE DEĞİŞTİRİYOR

  • Kılıçdaroğlu, özellikle gece yarısı paylaştığı videolarında organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker’i taklit etmesi dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, 11 Mayıs’ta paylaştığı videosunda Peker gibi masaya kitaplar koyarak mesaj verdi. Kılıçdaroğlu’nun önceki gece paylaştığı son videosunda arka mekanda ise kitaplık rafında bulunan deniz kabuğu ve gemi yer aldı.

Senaryoyu FETÖ yazıyor Peker oynuyor
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Senaryoyu FETÖ yazıyor Peker oynuyor

SON KEZ SESLENİYORMUŞ

Mekan ve obje değişimi yapan, daha önce halka “Her yerde bağıracağız” diye seslenen Kılıçdaroğlu, son videosunda ise savcıları tehdit etti. “Bu ülkenin namuslu savcılarına son kez sesleniyorum…” diyen Kılıçdaroğlu, “Biraz konuşmamız lazım. Sabah Rumeli kökenli gençlerimizle buluşmuştum. İnanın çok mutluydum. Rumeli’yi Balkanları gelecek planlarını vatanımızı konuştuk… Sonra Deniz’i (HDP İzmir İl Başkanlığı’nda öldürülen Deniz Poyraz) öldürdüler. İstiyorlar ki bu ülkede hiçbir genç mutlu olmasın, kaçan kaçsın kalan da ölsün. Kahvaltı ederken Deniz’i öldürdüler, katlettiler kızımızı. Onun için bu gece namuslu savcılara son çağrımı yapacağım” dedi. Kılıçdaroğlu, şu ifadelerle savcıları vatansever olmamakla eleştirdi:

Cumhuriyet gazetesi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve suç örgütü lideri Peker'i bir tuttuğu karikatürü sildi
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VATANSEVERLER AZINLIKTA

  • “Bu gece bu ülkenin mert ve vatansever savcılarına son son kez sesleniyorum... Biliyorum azınlıkta kalsanız da hala vatansever olanınız var. Hala oradasınız. Partileştirdiler savcılıkları ama hepinizi hala bitiremediler. Az kaldınız ama oradasınız. Hala kalbiniz bu ülke için çarpıyor. Biliyorum bu talebim tüm emeğinize mal olabilir. Sürebilirler sizi, men edebilirler mesleğinizden. Aynı zamanda biliyorum ki içiniz içinize sığmıyor. Siz bu ülkenin evlatlarısınız. Atatürk’ün ruhu hala içinizde yaşıyor. Bu ülkenin namuslu evlatları; vaktimiz hızla daralıyor, soruşturma açmaz iseniz daha çok provokasyonla karşı karşıya kalacak ülkemiz daha çok Deniz’lerin canlarına kast edecekler. Unutmayın, dünyada bizi, “haydut devlet” konumuna düşürmek isteyen düşmanlarımız da var. Onların dümenine siz de istemeden su taşımız olacaksınız, onların dümenine su taşıyan kırk haramilere susarak siz de destek olacaksınız.” CHP’den Engin Altay ve Berhan Şimşek’den gelen “militan” suçlamalarını sahiplenen Kılıçdaroğlu “Vay sen misin militan diyen... İçişleri Bakanlığı bütün valiliklere bir yazı hazırlıyor. Hepiniz dava açın, diye. Dava açmazsanız namertsiniz. Hepiniz militansınız” demişti.

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Görevini devraldı

Kılıçdaroğlu’nun gece yarısı videoları akıllara organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker’i getirdi. Paylaşımlar kamuoyunda, “Kılıçdaroğlu, gece yarısı video çekip paylaşarak organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker’e özendi. Peker video paylaşmayınca Kılıçdaroğlu görevi devraldı” yorumlarına neden oldu.

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