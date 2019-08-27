Gündem Pençe-3 Harekatında hedefler böyle vuruldu
ANKARA

Pençe-3 Harekatı'nda hedefler böyle vuruldu

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'ya ait hedefler imha edildi.

Haber Merkezi AA
PKK hedeflerinin vurulduğu anlar saniye saniye görüntülendi.
PKK hedeflerinin vurulduğu anlar saniye saniye görüntülendi.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'ya ait hedefler vuruluyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında PKK'ya ait hedefler ateş destek vasıtalarıyla etkili şekilde imha edildi.

Pençe-3 Harekatı kapsamında terör mevzilerine bomba yağdırıldı
OYNAT 00:21
Pençe-3 Harekatı kapsamında terör mevzilerine bomba yağdırıldı
Pençe-3 Harekâtı kapsamında terör örgütü PKK'ya ait hedefler ateş destek vasıtaları ile etkili şekilde vuruluyor. Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler kısa sürede yüzlerce beğeni ve paylaşım aldı.


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