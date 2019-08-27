Pençe-3 Harekatı'nda hedefler böyle vuruldu

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'ya ait hedefler vuruluyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında PKK'ya ait hedefler ateş destek vasıtalarıyla etkili şekilde imha edildi.
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'ya ait hedefler vuruluyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında PKK'ya ait hedefler ateş destek vasıtalarıyla etkili şekilde imha edildi.
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