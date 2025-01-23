Pençe-Kaplan bölgesinden acı haber: Yaralanan asker şehit oldu

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde görevli Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ufuk Akıncı şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ufuk Akıncı'nın şehit olduğunu açıkladı.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinden acı haber geldi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ufuk Akıncı'nın şehit olduğunu açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada şehit Akıncı'ya Allah'tan rahmet; ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Türk milletine başsağlığı ve sabır dilendi.
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