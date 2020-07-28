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Gündem Pençe Kaplan Operasyonunda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
ANKARA

​Pençe Kaplan Operasyonu'nda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Pençe Kaplan Operasyonu'nda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında 3 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını sürdürüyor.
Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında Kahraman Komandolarımız 3 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

Pençe Kaplan Operasyonunda 3 terörist daha SİHA'larla etkisiz hale getirildi
OYNAT 01:05
Pençe Kaplan Operasyonunda 3 terörist daha SİHA'larla etkisiz hale getirildi
Kahraman Komandolarımız Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Her mağaraya giren, her taşın altına bakan Mehmetçik, bölgede gizlenen 3 PKK'lı teröristi daha bularak SİHA'ların da desteğiyle etkisiz hale getirdi. Operasyon görüntülerini Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından paylaştı.


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