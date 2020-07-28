​Pençe Kaplan Operasyonu'nda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında Kahraman Komandolarımız 3 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.
Başarıyla devam eden #PençeKaplan Operasyonu kapsamında Kahraman Komandolarımız 3 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/8cRv7u1hSf
Başarıyla devam eden #PençeKaplan Operasyonu kapsamında Kahraman Komandolarımız 3 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/8cRv7u1hSf— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 28, 2020