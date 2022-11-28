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ESKİŞEHİR

Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nı protesto eden sekiz şüpheli adliyede

Eskişehir'de Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nı protesto etmek için bir grup tarafından izinsiz gösteri düzenlemişti. Savcılık talimatıyla polisin evlerine yaptığı baskında gözaltına alınan 1'i kadın 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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Haber Merkezi DHA
Pençe-Kılıç Hava Harekatını protesto eden sekiz şüpheli adliyede
gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nı protesto etmek için izinsiz gösteri düzenleyip, terör örgütü PKK/KCK lehine slogan attığı gerekçesiyle gözaltına alınan 1'i kadın 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de toplanan 1'i kadın 8 kişi, önceki gece Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak ve Suriye'nin kuzeyine yapılan 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nı protesto etmek için ellerinde meşale, pankart ve afişlerle Odunpazarı ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde izinsiz yürüyüş düzenledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı da eyleme ilişkin paylaşım da yapan kişiler hakkında soruşturma başlattı.

8 ŞÜPHELİ BASKINLA YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, şüphelilerin PKK/KCK üst yönetiminin talimatları doğrultusunda örgütün propagandasını yaptıklarını, askeri operasyonları protesto ettiklerini ve buna ilişkin duvarlara yazı yazdıklarını belirledi. Savcılık talimatıyla polisin evlerine yaptığı baskında 1'i kadın 8 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda eylemlerde kullanılan afişlerin yanı sıra örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde ifadeleri alınan 8 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

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