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Pençe-Kılıç'ta 184 terörist etkisiz: Artık hesap zamanı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kılıç Harekatı'nda toplam 184 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Akar, "Bu rakamın daha da artacağını değerlendiriyoruz."

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Pençe-Kılıçta 184 terörist etkisiz: Artık hesap zamanı
Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kılıç’ta 184 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na geldi.

ARTIK HESAP ZAMANI

“Biz diyoruz ki artık hesap zamanı. Daha önce yaptıklarıyla birlikte geçen hafta Beyoğlu’nda bugün de sınır hattı Öncüpınar ve Karkamış’ta yaptıkları alçaklıkların hepsinin hesabını soracağız. Bunların hesabını verecekler. Şehitlerimizin, vatandaşlarımızın kanlarının hesabını sormaya devam edeceğiz. Pençe Kılıç Harekatı’nın başlangıcından bugüne kadar kara ateş destek vasıtaları ve uçaklar tarafından 184 terörist etkisiz hale getirildi” diyen Akar, şöyle konuştu:

“Bu rakamın daha da artacağını değerlendiriyoruz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek. Ülkemizi, milletimizi bu terör belasından kurtarmak için baskıyı azaltmadan eli kanlı, bebek katili teröristlere karşı yapılması gerekenleri ‘ölürsek şehit kalırsak gazi anlayışı’ ile yerine getireceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri gerek faaliyetlerin planlamasında gerekse icrasında sivillere, çevreye, tarihi, kültürel ve dini yapılara zarar gelmemesi için hiçbir ordunun göstermediği hassasiyeti gösteriyor.” Öte yandan Pençe-Kilit Operasyonlarında 2019’dan beri 1441 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

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