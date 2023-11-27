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Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerden saldırı: İki asker şehit oldu iki asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu P. Asb. Üçvş. Necdet ÇALIŞ ve P. Söz. Er Emrah GÜNDÜZ'ün şehit olduğunu, iki askerin yaralandığını ve derhal hastaneye sevk edildiğini duyurdu.

Muhammet Emre Kömürcü
Muhammet Emre Kömürcü
00:12 - 27/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 00:24 - 27/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
MSB, bölgede operasyonların devam etmekte olduğunu belirtti.

MSB, bölgede operasyonların devam etmekte olduğunu belirtti.

Bakanlıktan tarafından yapılan yazılı açıklamada, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırıda iki kahraman askerimizin şehit olduğu, iki askerimizin de yaralandığı duyuruldu.


Açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu kahraman silah arkadaşlarımız Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış ve Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmişlerdir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.


#şehit
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#Pençe Kilit
36 dakika önce
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