Pençe Kilit Operasyonu’ndan altı gün sonra acı haber: Yaralı Uzman Çavuş şehit oldu

Gündemde adeta yankı uyandıran Pençe-Kilit operasyonunun ne olduğu son zamanlarda oldukça merak ediliyor ve araştırılıyor. MSB'nin yapmış olduğu açıklama ile gündeme gelen Pençe-Kilit operasyonu, Milli Savunma Bakanı Akar'ın açıklamalarıyla 18 nisan gecesi Irak’ın kuzeyinden terör saldırılarını bertaraf etmek amacıyla başlatıldı. Peki, Pençe-Kilit operasyonu nedir, neden bu operasyon başlatıldı? Pençe-Kilit operasyonu nerede gerçekleştiriliyor? İşte haberin detayları sizlerle...