Pençe operasyonunda 15 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'nın Kuzey Irak'ta başlattığı "Pençe Harekatı" kapsamında 2 günde 15 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı hakkında açıklama yaptı.
TOPLAM 15 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019'da başlatılan Pençe Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. Bu kapsamda dün ve gece süresince kara ateş destek vasıtalarımız, taarruz helikopterlerimiz ve hava kuvvetlerimizin harekâtları ile destekli olarak devam eden operasyonlarda 6 PKK'lı bölücü terörist daha etkisiz hale getirilmiş; böylece harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 olmuştur. Komando birliklerimiz, PKK terör örgütüne ait sığınak, mağara ve silah mevzilerini tespit ve imha faaliyetlerine devam etmektedir" denildi.
Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019'da başlatılan Pençe Harekâtında 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu.https://t.co/ahH0n5zlzW#MSB #TSK pic.twitter.com/7Ba2Jc6v2y
Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019'da başlatılan Pençe Harekâtında 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu.https://t.co/ahH0n5zlzW#MSB #TSK pic.twitter.com/7Ba2Jc6v2y— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 29 Mayıs 2019
HAREKAT PLANLANDIĞI ŞEKİLDE BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR
MSB yaptığı açıklamada ayrıca, ''Pençe Harekâtına katılan komando birliklerimiz, PKK terör örgütüne ait sığınak, mağara ve silah mevzilerini tespit ve imha faaliyetlerini sürdürüyor. Uzun menzilli ateş destek vasıtalarımıza ilave olarak, nokta hedeflerini vurma kabiliyetine sahip 7.5 x 18 mm'lik dağ topları da komando birliklerimizin harekâtını etkin şekilde destekliyor. Kara ateş destek vasıtalarımız, taarruz helikopterlerimiz ve hava kuvvetlerimizin harekâtları ile desteklenen Pençe Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.'' dedi.
Pençe Harekâtına katılan komando birliklerimiz, PKK terör örgütüne ait sığınak, mağara ve silah mevzilerini tespit ve imha faaliyetlerini sürdürüyor.https://t.co/ahH0n5zlzW#MSB #TSK pic.twitter.com/S9DRuHgHIu
Pençe Harekâtına katılan komando birliklerimiz, PKK terör örgütüne ait sığınak, mağara ve silah mevzilerini tespit ve imha faaliyetlerini sürdürüyor.https://t.co/ahH0n5zlzW#MSB #TSK pic.twitter.com/S9DRuHgHIu— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 29 Mayıs 2019
Uzun menzilli ateş destek vasıtalarımıza ilave olarak, nokta hedeflerini vurma kabiliyetine sahip 7.5 x 18 mm'lik dağ topları da komando birliklerimizin harekâtını etkin şekilde destekliyor.https://t.co/ahH0n5zlzW#MSB #TSK pic.twitter.com/tAQEAQk81Y
Uzun menzilli ateş destek vasıtalarımıza ilave olarak, nokta hedeflerini vurma kabiliyetine sahip 7.5 x 18 mm'lik dağ topları da komando birliklerimizin harekâtını etkin şekilde destekliyor.https://t.co/ahH0n5zlzW#MSB #TSK pic.twitter.com/tAQEAQk81Y— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 29 Mayıs 2019
Kara ateş destek vasıtalarımız, taarruz helikopterlerimiz ve hava kuvvetlerimizin harekâtları ile desteklenen Pençe Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.https://t.co/ahH0n5zlzW#MSB #TSK pic.twitter.com/Me6AXvZCaF
Kara ateş destek vasıtalarımız, taarruz helikopterlerimiz ve hava kuvvetlerimizin harekâtları ile desteklenen Pençe Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.https://t.co/ahH0n5zlzW#MSB #TSK pic.twitter.com/Me6AXvZCaF— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 29 Mayıs 2019