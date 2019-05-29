Pençe operasyonunda 15 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'nın Kuzey Irak'ta başlattığı "Pençe Harekatı" kapsamında 2 günde 15 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı hakkında açıklama yaptı.

TOPLAM 15 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019'da başlatılan Pençe Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. Bu kapsamda dün ve gece süresince kara ateş destek vasıtalarımız, taarruz helikopterlerimiz ve hava kuvvetlerimizin harekâtları ile destekli olarak devam eden operasyonlarda 6 PKK'lı bölücü terörist daha etkisiz hale getirilmiş; böylece harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 olmuştur. Komando birliklerimiz, PKK terör örgütüne ait sığınak, mağara ve silah mevzilerini tespit ve imha faaliyetlerine devam etmektedir" denildi.

Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019'da başlatılan Pençe Harekâtında 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu.https://t.co/ahH0n5zlzW#MSB #TSK pic.twitter.com/7Ba2Jc6v2y — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 29 Mayıs 2019

HAREKAT PLANLANDIĞI ŞEKİLDE BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR

MSB yaptığı açıklamada ayrıca, ''Pençe Harekâtına katılan komando birliklerimiz, PKK terör örgütüne ait sığınak, mağara ve silah mevzilerini tespit ve imha faaliyetlerini sürdürüyor. Uzun menzilli ateş destek vasıtalarımıza ilave olarak, nokta hedeflerini vurma kabiliyetine sahip 7.5 x 18 mm'lik dağ topları da komando birliklerimizin harekâtını etkin şekilde destekliyor. Kara ateş destek vasıtalarımız, taarruz helikopterlerimiz ve hava kuvvetlerimizin harekâtları ile desteklenen Pençe Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.'' dedi.

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Pençe Harekâtına katılan komando birliklerimiz, PKK terör örgütüne ait sığınak, mağara ve silah mevzilerini tespit ve imha faaliyetlerini sürdürüyor.https://t.co/ahH0n5zlzW#MSB #TSK pic.twitter.com/S9DRuHgHIu — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 29 Mayıs 2019

Uzun menzilli ateş destek vasıtalarımıza ilave olarak, nokta hedeflerini vurma kabiliyetine sahip 7.5 x 18 mm'lik dağ topları da komando birliklerimizin harekâtını etkin şekilde destekliyor.https://t.co/ahH0n5zlzW#MSB #TSK pic.twitter.com/tAQEAQk81Y — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 29 Mayıs 2019

Kara ateş destek vasıtalarımız, taarruz helikopterlerimiz ve hava kuvvetlerimizin harekâtları ile desteklenen Pençe Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.https://t.co/ahH0n5zlzW#MSB #TSK pic.twitter.com/Me6AXvZCaF — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 29 Mayıs 2019

OYNAT 00:14 Pençe Harekatı kapsamında teröristlere bomba yağıyor Başlatılan Pençe Harekatı'ndan yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi twitter hesabından paylaşılan videoda kara ateş destek vasıtaları da belirlenen terör hedeflerini tam isabetle vurmaya devam ettiği görülüyor. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:30 Pençe Harekatı'ndan yeni görüntüler: Terör hedefleri böyle vuruldu Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik harekat başlattı. Gün içerisinde topçu bataryalarından yapılan atışlar ve düzenlenen hava harekatının ardından akşam da bölgeye özel eğitimli komandolar sevk edildi. ATAK helikopterlerinin de görev aldığı harekatın başarıyla devam ettiği bildirildi. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:23 Hakurk'a hava harekatı: Komandolar bölgeye intikal etti Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara yönelik harekat başlatıldığı bildirildi. Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı jetlerin atışlarıyla başlayan harekata komando tugayları da katılıyor. Atak helikopterlerinin desteğiyle devam eden harekatla Hakurk'taki mağara ve sığınakların imhası, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor. BiP'te paylaş

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