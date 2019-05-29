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POLİTİKA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Pençe operasyonu açıklaması

Pençe operasyonunda 15 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada ayrıca "Kara ateş destek vasıtalarımız, taarruz helikopterlerimiz ve hava kuvvetlerimizin harekâtları ile desteklenen Pençe Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor'' denildi. Bakanlık sosyal medya hesabı üzerinden harekata ilişkin yeni görüntüler de yayınladı.

Haber Merkezi AA
Hakurk'a Pençe harekatı
Hakurk'a Pençe harekatı

TSK'nın Kuzey Irak'ta başlattığı "Pençe Harekatı" kapsamında 2 günde 15 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı hakkında açıklama yaptı.

TOPLAM 15 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019'da başlatılan Pençe Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. Bu kapsamda dün ve gece süresince kara ateş destek vasıtalarımız, taarruz helikopterlerimiz ve hava kuvvetlerimizin harekâtları ile destekli olarak devam eden operasyonlarda 6 PKK'lı bölücü terörist daha etkisiz hale getirilmiş; böylece harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 olmuştur. Komando birliklerimiz, PKK terör örgütüne ait sığınak, mağara ve silah mevzilerini tespit ve imha faaliyetlerine devam etmektedir" denildi.

HAREKAT PLANLANDIĞI ŞEKİLDE BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR

MSB yaptığı açıklamada ayrıca, ''Pençe Harekâtına katılan komando birliklerimiz, PKK terör örgütüne ait sığınak, mağara ve silah mevzilerini tespit ve imha faaliyetlerini sürdürüyor. Uzun menzilli ateş destek vasıtalarımıza ilave olarak, nokta hedeflerini vurma kabiliyetine sahip 7.5 x 18 mm'lik dağ topları da komando birliklerimizin harekâtını etkin şekilde destekliyor. Kara ateş destek vasıtalarımız, taarruz helikopterlerimiz ve hava kuvvetlerimizin harekâtları ile desteklenen Pençe Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.'' dedi.

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