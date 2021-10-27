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OSMANİYE

Pençe şehidi uğurlandı

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım harekatı bölgesinde PKK’lıların tuzakladığı EYP’nin patlaması sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman son yolculuğuna uğurlandı. Memleketi Osmaniye’de toprağa verilen şehidin annesi Meryem, babası Eyüp, kardeşleri Mukaddes ve Mehmet Akif Yalman’ı yakınları teselli etmeye çalıştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Pençe şehidi uğurlandı
Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman son yolculuğuna uğurlandı.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım harekatı bölgesinde PKK’lı teröristlerin tuzakladığı EYP’nin infilak etmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman (25) son yolculuğuna uğurlandı.

Yunus Emre Yalman
Yunus Emre Yalman

Yalman’ın naaşı dün Hakkari’de düzenlenen törenin ardından memleketi Osmaniye’ye gönderildi. Şehit asker için, Düziçi’ne bağlı Boğaziçi Mahallesi’ndeki baba ocağında helallik alınmasının ardından Hacılar Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Pençe-Yıldırım şehidine gözyaşlarıyla veda
FOTOĞRAF 22
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Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekât bölgesinde PKK’lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu İstihkâm Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman (25) şehit oldu.
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Şehit İstihkâm Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman için sabah saatlerinde Hakkâri Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi.
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Hakkâri’de düzenlenen törenin ardından şehit Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman’ın cenazesi memleketi Osmaniye’ye getirildi.<br><br>
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İkindi saatlerinde Düziçi Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin cenazesi helallik için Boğaziçi Mahallesi’nde bulunan baba ocağına götürüldü.
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Helallik alınmasının ardından tören alanına getirilen Şehit İstihkâm Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman’ın Türk bayrağına sarılı tabutu askeri manga tarafından cenaze aracından alınarak musalla taşına konuldu.
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İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazıyla birlikte helallik alınmasının ardından omuzlara alınan şehidin Türk bayraklı tabutu cenaze aracına konuldu.
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Şehidin annesi Meryem Yalman, baba Eyüp Yalman, kız kardeşi Mukaddes Torun ile yakınları gözyaşı döktü.<br><br>
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Bekâr ve 3 kardeş olduğu öğrenilen Şehit İstihkâm Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman, Düziçi Şehitliğinde dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.
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Cenaze törenine katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş tören sırasında ayakta durmakta zorlanan şehidin babası Eyüp Yalman’ın elinden tuttu.
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Pençe-Yıldırım şehidine gözyaşlarıyla veda
Pençe-Yıldırım Harekâtı kapsamında Irak'ın kuzeyinde icra edilen operasyon sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman, memleketi Osmaniye'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehidin annesi Meryem, babası Eyüp, kardeşleri Mukaddes ve Mehmet Akif Yalman’ı yakınları teselli ederken; şehidin ağabeyinin de kendisi gibi TSK’da uzman çavuş olduğu ve Suriye’de görev yaptığı öğrenildi. Şehit Yunus Emre Yalman, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Düziçi Şehitliği’nde dualarla toprağa verildi.

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