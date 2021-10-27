Pençe şehidi uğurlandı

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım harekatı bölgesinde PKK’lıların tuzakladığı EYP’nin patlaması sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman son yolculuğuna uğurlandı. Memleketi Osmaniye’de toprağa verilen şehidin annesi Meryem, babası Eyüp, kardeşleri Mukaddes ve Mehmet Akif Yalman’ı yakınları teselli etmeye çalıştı.
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım harekatı bölgesinde PKK’lı teröristlerin tuzakladığı EYP’nin infilak etmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman (25) son yolculuğuna uğurlandı.
Yalman’ın naaşı dün Hakkari’de düzenlenen törenin ardından memleketi Osmaniye’ye gönderildi. Şehit asker için, Düziçi’ne bağlı Boğaziçi Mahallesi’ndeki baba ocağında helallik alınmasının ardından Hacılar Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
Şehidin annesi Meryem, babası Eyüp, kardeşleri Mukaddes ve Mehmet Akif Yalman’ı yakınları teselli ederken; şehidin ağabeyinin de kendisi gibi TSK’da uzman çavuş olduğu ve Suriye’de görev yaptığı öğrenildi. Şehit Yunus Emre Yalman, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Düziçi Şehitliği’nde dualarla toprağa verildi.