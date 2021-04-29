Pençe-Yıldırım şehidi Hüsamettin Gökçe törenle memleketi Amasya'ya uğurlandı

Acısını paylaştığı şehit babası Cemalettin Gökçe’nin kendilerine Vatan sağolsun. Ben de hazırım” sözleriyle yanıt verdiğini belirten Başkan Sarı, “Türk milleti her zaman hazır. Allahu Teala o hain çeteleri, hain şebekeyi Kahhar sıfatıyla kahreylesin. Perişan eylesin. Biz, bir ölür bin diriliriz. Onlar kendilerine yer arasınlar. Onların hepsi geberecekler. Lakin Ankara’nın göbeğindeki şebekeyi de unutmamak lazım.