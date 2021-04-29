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Gündem Pençe-Yıldırım şehidi Hüsamettin Gökçe törenle memleketi Amasyaya uğurlandı
HAKKÂRİ

Pençe-Yıldırım şehidi Hüsamettin Gökçe törenle memleketi Amasya'ya uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen 'Pençe- Yıldırım Harekatı'nda, 1876 rakımlı Tepe Bölgesi'ne gerçekleştirilen güdümlü füze saldırısında şehit olan Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe'nin (22) cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Amasya'ya uğurlandı.

Haber Merkezi DHA
Pençe-Yıldırım şehidi Hüsamettin Gökçe törenle memleketi Amasyaya uğurlandı
Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe 22 yaşındaydı.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen 'Pençe-Yıldırım Harekatı'nda 1876 rakımlı Tepe Bölgesi'nde keşif, gözetleme ve arama faaliyetleri sırasında PKK'lı teröristlerin güdümlü füze saldırısında şehit olan Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

DHA

Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Dağ ve Komanda Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Pınar, İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Özbek, kurum amirleri, polisler ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

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Şehit Veteriner Uzman Onbaşı Gökçe'nin Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

DHA

Öz geçmişi okunan şehit Gökçe için daha sonra dua edildi.

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Duanın ardından şehit askerin naaşı, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına konuldu.

DHA

Helikopterle Yüksekova'ya gönderilecek olan şehit Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe'nin cenazesi, buradan uçakla memleketi Amasya'ya uğurlanacak.

Şehit ateşi Amasya’ya düştü: Vatan sağolsun ben de hazırım
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Amasya Vali Yardımcısı Turgay İlhan, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve beraberindekiler, 22 yaşındaki Gökçe’nin şehadet haberini, Hacılar Meydanı Mahallesi’nde oturan anne Semra, baba Cemalettin Gökçe’ye verdi.
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Belediye Başkanı Sarı, “Acımız büyük. Yüreğimiz yanıyor. Bizler burada rahat orucunu tutsun, huzur içinde bulunsun diye gencecik bir delikanlımız bu millet uğruna, vatan uğruna şehadet şerbetini içmiştir” dedi.
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Acısını paylaştığı şehit babası Cemalettin Gökçe’nin kendilerine Vatan sağolsun. Ben de hazırım” sözleriyle yanıt verdiğini belirten Başkan Sarı, “Türk milleti her zaman hazır. Allahu Teala o hain çeteleri, hain şebekeyi Kahhar sıfatıyla kahreylesin. Perişan eylesin. Biz, bir ölür bin diriliriz. Onlar kendilerine yer arasınlar. Onların hepsi geberecekler. Lakin Ankara’nın göbeğindeki şebekeyi de unutmamak lazım.
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Bu milletin vergisinden maaş alıp, saltanat sürüp, korunma zırhına bürünüp, Meclis’te oturan şebekeyi de unutmamak lazım” diye konuştu. Şehidin ailesine ve tüm Amasya’ya başsağlığı dileyen AK Parti İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya da, “Şehit kanlarıyla sulanan bu vatan toprağının ne ilk şehididir, nede son şehididir. Vatanımız, milletimiz için bu adımları atmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
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Amasya Belediyesi ekiplerince şehidin evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Uzman Onbaşı Gökçe için başsağlığı mesajı yayımladı. Akar, mesajında, Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim. ifadesini kullandı. Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır başlığıyla yayımlanan mesajda, şehit Gökçe’nin fotoğrafına da yer verildi.
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Şehit ateşi Amasya’ya düştü: Vatan sağolsun ben de hazırım
Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe-Şimşek Harekatı'nda şehit olan Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe'nin Amasya'daki ailesine şehadet haberi verildi. Şehit babası Cemalettin Gökçe'nin "Vatan sağolsun. Ben de hazırım” sözleri yürekleri dağladı.


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