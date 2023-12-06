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Penceren bakan kişi acı manzarayı gördü: yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Uşak'ta müstakil evinde yalnız yaşayan vatandaştan haber alamayan yakınları durumu arkadaşına bildirdi. Eve giden vatandaş, pencereden içeriye baktığında arkadaşını yerde hareketsiz şekilde yatarken gördü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, 59 yaşındaki vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi.

Semih Bozkuş
00:26 - 6/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu.
Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu.

Uşak'ta yalnız yaşayan ve yakınlarının haber alamadığı 59 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Elmalıdere Mahallesi Birinci Zambak Sokak'taki müstakil bir evde yalnız yaşayan Orhan Arıkum'dan haber alamayan yakınları, durumu arkadaşı E.K'ye bildirdi.

Eve giden E.K, pencereden içeriye bakarken Arıkum'un hareketsiz şekilde yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından eve giren sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Arıkum'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Arıkum'un cesedi, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.



#Uşak
#Ev
#İtfaiye
#ölü
#polis
19 dakika önce
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