Peru'da şiddetli deprem

Arşiv
Güney Amerika ülkesi
Peru
'da 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Şiddetli depremin ardından
tsunami
alarmı verildi.
#Peru
#Güney Amerika
#deprem
#tsunami
17 dakika önce
Bahçelievler'de 7 katlı binada gece saatlerinde çökme meydana geldi. Çökmenin meydana geldiği binada oturan Sebahattin Kuzu, "Zeminle bir olan dairenin sahibiyim. Bina sıkıntılı olduğu için çok sık gelmiyordum. Sabah karşı çıtırtıları duyup binayı tahliye ettik. Daha sonra da yıkıldı zaten" dedi. Başka bir bina sakini ise, "Herkesin aşağıda olduğunu görünce inip deprem mi oldu diye sordum. 'Çıkın bina yıkılıyor' dediler bana" ifadelerini kullandı.
YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.