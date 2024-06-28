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Peru'da şiddetli deprem

Güney Amerika ülkesi Peru'da 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli depremin ardından tsunami alarmı verildi.

09:29 - 28/06/2024 Cuma
Güncelleme: 09:29 - 28/06/2024 Cuma
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Güney Amerika ülkesi
Peru
'da 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Şiddetli depremin ardından
tsunami
alarmı verildi.



#Peru
#Güney Amerika
#deprem
#tsunami
17 dakika önce
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