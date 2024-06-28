Peru'da şiddetli deprem

Bahçelievler'de 7 katlı binada gece saatlerinde çökme meydana geldi. Çökmenin meydana geldiği binada oturan Sebahattin Kuzu, "Zeminle bir olan dairenin sahibiyim. Bina sıkıntılı olduğu için çok sık gelmiyordum. Sabah karşı çıtırtıları duyup binayı tahliye ettik. Daha sonra da yıkıldı zaten" dedi. Başka bir bina sakini ise, "Herkesin aşağıda olduğunu görünce inip deprem mi oldu diye sordum. 'Çıkın bina yıkılıyor' dediler bana" ifadelerini kullandı.