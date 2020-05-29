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Pes artık: Cenaze aracını çalıp uyuşturucu almaya gitmişler

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamanın olduğu Ramazan Bayramı’nda belediyeye ait park halindeki cenaze aracını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden Samet Akarsu tutuklandı. Akarsu ifadesinde Çorlu ilçesine uyuşturucu almaya gitmek için cenaze aracını aldığını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Cenaze aracını çalıp uyuşturucu almaya giden şüpheli tutuklandı.
Cenaze aracını çalıp uyuşturucu almaya giden şüpheli tutuklandı.

Demirköy ilçesinde yaşayan ve madde bağımlısı olduğu belirtilen Samet Akarsu, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Ramazan Bayramı’nın 2'nci gününde arkadaşları S.T. ile U.V. ile birlikte belediye garajında park halinde olan kontak anahtarı üzerindeki cenaze aracını çaldı. Akarsu ve arkadaşları, araçla Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine uyuşturucu almaya gitti. Cenaze aracının çalındığını fark eden görevliler, polis ve jandarmaya haber verdi.

MOBESE'den tespit edildi

Polis ekipleri, mobese kameralarından aracın Samet Akarsu ve arkadaşları tarafından alındığını tespit etti. Çalıntı cenaze aracının Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine götürüldüğü belirlendi. Şüphelilerin sokağa çıkma kısıtlamasında kendilerine durduran güvenlik güçlerine, “Çorlu'ya cenaze almaya gidiyoruz” diyerek, kontrol noktalarından geçtikleri saptandı.

  • Cenaze aracı, jandarma tarafından Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi yakınlarında yakalandı.3 şüpheli gözaltına alındı. Belediye Başkanı Recep Gün, çalışanları ile Lüleburgaz’a giderek aracı teslim alırken, şüpheliler de Demirköy ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

‘Uyuşturucu ihtiyacımı karşılayacaktım'


Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Samet Akarsu tutuklanırken, U.V. ve S.T., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Çok sayıda suçtan sabıkası olduğu öğrenilen Akarsu ifadesinde, Çorlu’ya uyuşturucu almaya gitmek için cenaze aracını aldığını söyledi. Daha önce Demirköy Belediyesi’nde işçi olarak çalıştığını ve belediyenin bir çok aracını kullandığını anlatan Akarsu, "Aracı aldıktan sonra yolda U.V. ile S.T'yi gördüm. Onlar da benimle geldi. Uyuşturucu alacağımı bilmiyorlardı. Çorlu'ya vardığımızda, aracı benzin istasyonuna çekerek uyuşturucu almaya gittim. Dönerken jandarma durdurdu. 22 fişek uyuşturucu almamın sebebi, bir kere alayım 6-7 ay idare etsin, diye. Aracı çalmadım. Bu arabaları ben her zaman kullanırım, cenaze arabası haricinde traktör, kamyonet gibi araçları aldığımda kimse bana bir şey demez, pişmanım" dedi.

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