Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, Katarlı gençlerin sınavsız tıp okuyacağı iddiasını ortaya atan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na sert tepki gösterdi:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter mesajıyla gençleri galeyana getirmek için fitne tezgahını açtı. YKS’ye bir gün kala gençleri kışkırtmaya, tahrikleri diri tutmaya, asparagas bir haberi yaymaya niyetlenen Kılıçdaroğlu yaş tahtaya basmakla kalmadı, kendini de rezil etti. Kazın ayağı hiç de Kılıçdaroğlu’nun söylediği gibi değildi. Yalan makinesi yine tekleyip su kaynattı.

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PİNOKYO OLSA BURNU BÜYÜRDÜ

Bu yalanı haberleştiren bazı haber siteleri ise özür dilemişledir. Ancak Kılıçdaroğlu’ndan ses seda henüz çıkmadı. Kılıçdaroğlu, ahlak ve etik kaygısı taşıyorsa, dürüst ve namuslu bir siyaset yaptığına inanıyorsa Türk gençliğinden, YKS’ye girenlerden derhal özür dilemek mecburiyetindedir. Kılıçdaroğlu’nun foyası ortaya çıkmış, ipliği de pazara düşmüştür. Pinokyo olsa burnu büyürdü, ne yazık ki CHP’nin Genel Başkanı’dır.

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BU NEYİN SÖZÜDÜR

Kılıçdaroğlu geçen haftaki grup konuşmasında garip bir açıklama yaparak, Suriyeli göçmenleri yurtlarına göndermek için ihtiyaç duyulan finansmanı AB’den alacaklarını ve kendisine söz verildiğini söyledi. Bu neyin sözüdür? Bu söz nasıl verilmiş, hangi yetkiyle alınmıştır? Türkiye’nin Suriyeli mültecilere konut yapması dahi AB tarafından kabul edilmemişken, Kılıçdaroğlu’nun söz almasını nasıl yorumlamak lazımdır?

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Devletin hükmü şahsiyetini tanımayan, devlet adabını takmayan ve bu suretle ‘İstanbul Kanalı’nın parasını ödemeyeceğim’ diyen bir şahıstan devlete baş olamaz. İstanbul Kanal Projesi’ni samimiyetle destekliyoruz. Bu proje Türkiye’nin ve İstanbul’umuzun gücüne güç katacaktır. Mezkur projeden dönülmesini, yüklenicilere para ödemeyi rafa kaldıracak her türlü engelleme ihtimalini dikkate alarak yasal bir güvenceye kavuşturmalıyız.

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Dostlarıyla demokrasi getirecekmiş

ABD’deki “Türk Demokrasi Projesi” adlı oluşumun öncüsü John Bolton’un “Türkiye’de alarma geçmenin vakti geldi” mesajını hatırlatan Bahçeli, “Dalton kime mesaj veriyor? Kılıçdaroğlu da zamanlamaya dikkat ediniz, geçtiğimiz hafta Türkiye’ye dostlarıyla beraber demokrasi getireceğini ifade etmişti. 15 Temmuz’da hükümet devrilirse üzülmem diyen at hırsızı Dalton ‘alarma geçmenin vakti geldi’ sözleriyle, kime mesaj veriyor? Kimlere sinyal yakıyor? Bu derneğin görünmeyen, ismi paylaşılmayan üyesi olduğundan kuşkulandığımız Kılıçdaroğlu’na yeni bir talimat listesi mi dayatıyor? Alarma geçip de ne yapacaksınız? Neyi planlıyorsunuz? Yeni kaos planlarını mı devreye sokacaksınız? Bu ne alçaklıktır? Bu nasıl bir ahlaksızlıktır? Küstahlığın bu derecesi nasıl sineye çekilecektir? Bunlar Türkiye’yi ne sanıyor?” diye konuştu.

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