Pırlanta operasyonunda gözaltına alınan 81 kişiden 38'i tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yurt dışından organize şekilde pırlanta kaçakçılığı yaparak haksız kazanç elde ettiği değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında 2025 yılı Ağustos ayında gerçekleştirilen ilk operasyonun ardından devam eden çalışmalarda, ikinci dalga operasyonunun hazırlık sürecinde piyasa değeri yaklaşık 349 milyon lira olan pırlanta ele geçirildi.

Elde edilen delil ve bulguların incelenmesinin ardından ekipler, sabah saatlerinde İstanbul merkezli olmak üzere Antalya, İzmir ve Hatay’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 81 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 19 bin karat pırlanta ele geçirildi. Ele geçirilen pırlantaların piyasa değerinin 2,5 milyar lira olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 81 şüpheliden 38’i tutuklandı. Ele geçirilen 19 bin karat pırlantanın bir kısmı emniyette sergilendi.