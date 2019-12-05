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PISA’daki yerimizin yükselmesi umut verici

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2018 sonuçları açıklandı. Programa katılan BM Danışma Kurulu Üyesi Enver Yücel, Türkiye’nin 2015 sınav sonuçları göre ilerleme kattettiğini söyleyerek “Türkiye’nin planlarında özellikle de öğretmen anlayışında ilerleme kaydetmesi lazım” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Enver Yücel
Enver Yücel

Dünyanın en itibarlı kuruluşları arasında gösterilen OECD’nin eğitim ayağı ve 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazanmış oldukları bilgi ve becerileri değerlendiren araştırma kurumu PISA, Paris’te düzenlenen programla 2018 sonuçlarını açıkladı. 79 ülkenin öğrencilerinin sınav sonuçlarına göre değerlendirildiği araştırmada, Türkiye 51’inci sıradan 39’uncu sıraya yükseldi. Programa katılan BM Danışma Kurulu Üyesi Enver Yücel, raporun sonuçlarını değerlendirdi.

SIRALAMADAKİ YERİMİZ YÜKSELDİ

PISA sonuçlarının önemine değinen Enver Yücel, raporu hakkında, “15 yaş öğrencilerin uluslararası düzeyde eğitim seviyelerinin ne olduğunu, nereye gittiğini, Matematik okuryazarlığını, Fen Bilimleri alanındaki okuryazarlığını, okuduğunu anlamadaki beceri ve yeteneklerini değerlendiren bu sınavın sonuçlarını açıklandı. Türkiye olarak baktığımız zaman, tabii ki bir önceki yıllara göre karşılaştırmak lazım. 2015 PISA sonuçlarında Türkiye’nin durumu iyi değildi. Daha doğrusu, 72 ülkenin katıldığı sınav sonuçlarında Türkiye 50 küsürlü bir sıradaydı. Şimdi ise 79 ülkenin katıldığı 2018 verilerine baktığımız zaman Matematik, Fen Bilimleri ve Türkçe okuryazarlığı konusundaki sıralamaların 40’a çıktığını gördük. Tabii ki bunun bir ilerleme olduğunu söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

HER ŞEY ÖĞRETMENİN ELİNDE

Yücel, son olarak şunları söyledi: “Türkiye’nin ortlaması bir önceki PISA’ya göre, daha iyiye gitmiş ama bir taraftan da OECD’nin ortalamasına baktığımız zaman, Türkiye halen OECD ortalamasının altında. Bununla ilgili Türkiye’nin planlarında, programlarında özellikle de öğretmen anlayışında ilerleme kaydetmesi lazım. Az önce PISA’nın kurucu Başkanı Andreas Schleicher’ın konuşmasını dinledik. ‘Her şey öğretmenin elinde. Öğretmenin gücü, yeterliliği ne kadarsa, sınav sonuçlarında da bunu görebiliyoruz’ dediler. Bizim de buna dikkat etmemiz gerekiyor.”

Ekonomi ve eğitim yüksek derecede ilişkili

  • Şirin Karadeniz
  • BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz raporun sonuçlarını şöyle değerlendirdi: “OECD tarafından 79 ülkeden 15 yaş gurubu 10 milyondan fazla öğrencinin katılımıyla yapılan PISA 2018 sonuçlarına göre okuma becerileri, matematik ve fen alanlarının her üçünde de performansını arttıran üç ülkeden biri Türkiye olmuştur. Ülkelerin PISA puanları arasındaki farkın %44’ünü o ekonomilerin kişi başına düşen GSYİH’dan kaynaklandığı ve ulusal gelirin artış gösterdiği ekonomiye sahip ülkelerin, PISA puanlarının da artma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Kısacası ekonomi ve eğitim birbiri ile yüksek derecede ilişkilidir. Ekonomimizin gelişimi, 21. yy. becerilerinin kazandırılması, Endüstri 4.0’a ülke olarak uyum sağlamak ve bu kapsamda milli teknolojilerimizi geliştirmek istiyorsak, STEM gibi yenilikçi eğitim modellerini nasıl kurguladığımız ve eğitim sistemimize akıllıca yatırım yapmamız çok önemlidir.”

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