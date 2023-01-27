|
Gündem

Pişkin hırsızları fiş ele verdi: Polisin dikkatiyle yakalandı

Diyarbakır Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri villalarda yaşanan hırsızlıkların ardından harekete geçti. Hırsızlık yapılan bir villada inceleme yapan ekiplerin dikkatini hırsızlığın yaşandığı güne ait market ve paket servis yemek fişi dikkati çekti. Hırsızlardan birinin kiraladıkları lüks araçla markete giderek muzlu puding, sigara, çilek ve krema aldığını belirleyen ekipler, hırsızın kredi kartı ile alışveriş yaptığını tespit etti. Hırsızın adresini belirleyen ekipler, diğer 4 hırsızla buluşan D.F. ile suç ortakları olan S.F., A.T., D.K. ve S.T.’yi kıskıvrak yakaladı.

Şahin Şen
Şahin Şen
04:00 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Diyarbakır’da kiraladıkları lüks araçlarla villalarda hırsızlık yapan şebeke çökertildi.

Diyarbakır’da kiraladıkları lüks araçlarla villalarda hırsızlık yapan şebeke çökertildi.

Diyarbakır’da kiraladıkları lüks araçlarla villalarda hırsızlık yapan şebeke çökertildi. Diyarbakır Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri villalarda yaşanan hırsızlıkların ardından harekete geçti. Hırsızlık yapılan bir villada inceleme yapan ekiplerin dikkatini hırsızlığın yaşandığı güne ait market ve paket servis yemek fişi dikkati çekti. Market fişini kontrol eden ekipler, alışveriş yapılan markete giderek güvenlik kamera görüntülerinin bir örneğini aldı. Hırsızlardan birinin kiraladıkları lüks araçla markete giderek muzlu puding, sigara, çilek ve krema aldığını belirleyen ekipler, hırsızın kredi kartı ile alışveriş yaptığını tespit etti. Kimliğini ödemeyi yaptığı kredi kartı fişinden tespit edildi.

PUDİNG KEYFİ

Hırsızın adresini belirleyen ekipler, diğer 4 hırsızla buluşan D.F. ile suç ortakları olan S.F., A.T., D.K. ve S.T.’yi kıskıvrak yakaladı. İfadeleri alınan hırsızların villalardan çaldıkları altınları kuyumculara sattıkları tespit edildi. Depoya baskın yapan ekipler, çalınan antika eşyaları ele geçirdi. Çalınan eşyalar sahiplerine teslim edildi.


#Hırsızlık
#Polis
#Diyarbakır
#Emniyet
1 saat önce
default-profile-img
Pişkin hırsızları fiş ele verdi: Polisin dikkatiyle yakalandı
Beta bakterisi sesimizi kıstı
Yıl sonunda baraj sayısı 150’yi geçecek
AK Parti’nin 14 Mayıs takvimi hazır
Gençler arasında birinci partiyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan barıştan yana tavır aldı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.