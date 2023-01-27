Pişkin hırsızları fiş ele verdi: Polisin dikkatiyle yakalandı

Diyarbakır’da kiraladıkları lüks araçlarla villalarda hırsızlık yapan şebeke çökertildi. Diyarbakır Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri villalarda yaşanan hırsızlıkların ardından harekete geçti. Hırsızlık yapılan bir villada inceleme yapan ekiplerin dikkatini hırsızlığın yaşandığı güne ait market ve paket servis yemek fişi dikkati çekti. Market fişini kontrol eden ekipler, alışveriş yapılan markete giderek güvenlik kamera görüntülerinin bir örneğini aldı. Hırsızlardan birinin kiraladıkları lüks araçla markete giderek muzlu puding, sigara, çilek ve krema aldığını belirleyen ekipler, hırsızın kredi kartı ile alışveriş yaptığını tespit etti. Kimliğini ödemeyi yaptığı kredi kartı fişinden tespit edildi.