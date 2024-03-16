PKK artık Irak'ta barınamayacak

Irak’la düzenlenen ortak güvenlik zirvesiyle terörle mücadelede tarihi bir ilke imza atıldı. Irak ve Türkiye tehdit ortaklaşmasını da aşarak ilk defa PKK terörüyle ortak mücadele kararı aldı. Gelişmeyi yorumlayan kaynaklar, Irak’ın bu adımıyla PKK'nın resmi olarak bu ülkede barınmasının artık yasaklanmış olduğuna dikkat çekti. Irak’ın topraklarındaki PKK unsurlarına karşı mücadelenin yolunu sonuna kadar açmış olmakla birlikte, kendisinin de devlet olarak mücadele edeceğini beyan ettiğinin altı çizildi.





ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE MESAJ

Türkiye’nin Irak’ın kuzeyinde yuvalanan PKK’ya karşı hazırlandığı kapsamlı operasyonda Irak’la iş birliğinin sağlanması konusunda kaynaklar, son gelişmelerin üçüncü ülkelere de mesaj niteliğinde olduğunun altını çiziyor. Söz konusu mutabakatla tehdide muhatap olan ülkelerin Türkiye ve Irak’ın olduğu ve bu nedenle üçüncü ülkelerin söz hakkının bulunmadığı mesajı verildi.





KRİTİK EŞİK AŞILDI

PKK’nın artık Irak'ta barınma lüksünün kalmadığını belirten kaynaklar, Pençe/Kartal operasyonlarıyla gelinen noktada ve bir sonraki aşamaya geçilmesindeki birtakım engellerin kaldırılması bağlamında önemli bir eşiğin aşılmış olduğunu söyledi. Atılan bu adımla birlikte PKK unsurları ile Irak topraklarında kesintisiz bir mücadeleye girilebilecek.





IKBY’NİN OLMASI ÖNEMLİ

Türkiye ile merkezi Irak hükümeti arasında teröre karşı daimi ortak komite kurulmasının kararlaştırıldığı güvenlik zirvesi sonrasında, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’nin tutumuna dikkatler çevrildi. Bu konuda ise kaynaklar, tüm görüşmelerde IKBY'nin bulunmuş olmasını da önemli bir ayrıntı olarak göze çarptığını söyledi.





BÖLGE DENKLEMİNE ETKİSİ

Yaklaşan operasyonların kapsamının Irak’ın kuzeyinde terörle mücadele odaklı olduğunu bildiren kaynaklar, mutabakatın Irak’ın güvenliğine ABD sonrası için iş birliği olanağı sunduğuna dikkat çekti. Irak’taki gelişmeleri İran’ın da yakından takip ettiğini söyleyen kaynaklar, Irak’a alternatif bir stratejik ortaklık sunulmasının Türkiye’nin bölgesel olarak söz sahibi olmasının önünü açacağını belirtti.





EKONOMİK OLARAK ÖNEMİ BÜYÜK

Irak, Türkiye’nin ihracat yaptığı ülkeler arasında üçüncü sırada geliyor. Kaynaklar, tekstil, gıda, enerji ve inşaat başta olmak üzere Türk şirketlerin uzun süredir bu ülkede faaliyet gösterdiğini hatırlattı. 2023’te Kalkınma Yolu Projesi’nin gündeme gelmesiyle birlikte Irak’ın ekonomik önemi katlanırken Basra’dan başlayarak kuzeye doğru giden ve Ovaköy üzerinden Türkiye’ye giriş yapacak olan yol projesi, son dönemde Orta Doğu’da tartışılan en stratejik projelerden birisi. Yapılacak askeri operasyonla birlikte bölgede hem ticaret, hem enerji, hem de bölgesel güvenlik anlamında rahatlığın sağlanması bekleniyor.



