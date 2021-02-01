Gündem PKK Azez ve El Babda sivilleri katletti
ANKARA

​PKK Azez ve El Bab’da sivilleri katletti

PKK Azez ve El Bab’da sivilleri katletti

PKK Cumartesi günkü Afrin saldırısının ardından dün de Azez ve El Bab’da kan döktü. Azez’de Suriye Geçici Hükümet Binası ve Azez Kültür Merkezi’nin yanında araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi. 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Kısa süre sonra El Bab’daki kontrol noktasında 6 kişinin hayatını kaybettiği bir patlama daha yaşandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
PKK Azez ve El Bab’da kan döktü.
PKK Azez ve El Bab’da kan döktü.

Suriye’nin kuzeyindeki El Bab ve Azez’de düzenlenen terör saldırılarında 10 kişi öldü, 24 kişi yaralandı. Azez ilçe merkezinde, Suriye Geçici Hükümet Binası ve Azez Kültür Merkezi’nin yanındaki araca yerleştirilmiş bomba infilak ettirildi. Burada 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Azez’deki patlamadan kısa süre sonra, El Bab’ın 5 kilometre doğusunda bulunan Zerzur bölgesindeki yol kontrol noktasında da patlama meydana geldi.

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  • Burada da 6 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Patlamaların ardından ortalık savaş alanına döndü. Yaralılar hemen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG’li teröristlerin düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

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Suriye’nin kuzeyini kana bulamaktan başka amacı olmayan PKK/YPG’nin, Afrin kent merkezindeki bombalı saldırının ardından şimdi de Azez ve El Bab’da sivilleri katlettiği belirtildi: “Bölgedeki huzur ve güveni bozmak üzere insanlık dışı saldırılarıyla Suriyeli kardeşlerimizi katleden bu teröristlerin sonu, hayalleriyle birlikte kazdıkları çukurlara gömülmek, akıttıkları masum kanında boğulmaktır.”

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