​PKK Azez ve El Bab’da sivilleri katletti

Suriye’nin kuzeyindeki El Bab ve Azez’de düzenlenen terör saldırılarında 10 kişi öldü, 24 kişi yaralandı. Azez ilçe merkezinde, Suriye Geçici Hükümet Binası ve Azez Kültür Merkezi’nin yanındaki araca yerleştirilmiş bomba infilak ettirildi. Burada 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Azez’deki patlamadan kısa süre sonra, El Bab’ın 5 kilometre doğusunda bulunan Zerzur bölgesindeki yol kontrol noktasında da patlama meydana geldi.

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Burada da 6 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Patlamaların ardından ortalık savaş alanına döndü. Yaralılar hemen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG’li teröristlerin düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

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Suriye’nin kuzeyini kana bulamaktan başka amacı olmayan PKK/YPG’nin, Afrin kent merkezindeki bombalı saldırının ardından şimdi de Azez ve El Bab’da sivilleri katlettiği belirtildi: “Bölgedeki huzur ve güveni bozmak üzere insanlık dışı saldırılarıyla Suriyeli kardeşlerimizi katleden bu teröristlerin sonu, hayalleriyle birlikte kazdıkları çukurlara gömülmek, akıttıkları masum kanında boğulmaktır.”