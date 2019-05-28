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HAKKÂRİ

Hakkari haberleri: ​​PKK hedefleri, Derecik'ten ateş destek vasıtaları ile vuruluyor

PKK hedefleri, Derecik'ten ateş destek vasıtaları ile vuruluyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki PKK’lı teröristlere yönelik başlattığı 'Pençe Operasyonu' devam ederken, sınırın sıfır noktasında bulunan Hakkari'nin Derecik ilçesinden de belirlenen PKK hedefleri, ateş destek vasıtaları ile vuruluyor.

Haber Merkezi DHA
Hedeflerin ateş altına alınması, ilçe merkezinden de rahatlıkla izlenebildi.
Hedeflerin ateş altına alınması, ilçe merkezinden de rahatlıkla izlenebildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlerin kullandıkları mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için dün akşam saatlerinde başlattığı 'Pençe Operasyonu', tüm hızıyla devam ediyor. Operasyona karadan komandolar da destek veriyor.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinin karşısındaki, sınırın sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesinde de bugün askeri hareketlilik yaşandı.

  • Derecik 34. Hudut Tugay Komutanlığı'ndaki ateş destek vasıtaları ile daha önce belirlenen PKK hedefleri vuruldu. Hedeflerin ateş altına alınması, ilçe merkezinden de rahatlıkla izlenebildi.

Bu arada bölgede yoğun bir helikopter trafiğinin de yaşandığı gözlendi.

Atak destekli hava ve kara harekatı ile Hakurk'a 'Pençe' operasyonu
GÜNDEM
Atak destekli hava ve kara harekatı ile Hakurk'a 'Pençe' operasyonu

Hakurk'a hava harekatı: Komandolar bölgeye intikal etti
OYNAT 01:23
Hakurk'a hava harekatı: Komandolar bölgeye intikal etti
Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara yönelik harekat başlatıldığı bildirildi. Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı jetlerin atışlarıyla başlayan harekata komando tugayları da katılıyor. Atak helikopterlerinin desteğiyle devam eden harekatla Hakurk'taki mağara ve sığınakların imhası, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor.
TSK'dan Hakurk'a hem karadan hem havadan 'Pençe' harekatı
FOTOĞRAF 19
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TSK tarafından Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara 'Pençe' harekatı başlatıldı. Atak helikopterlerinin desteğiyle devam eden harekatla Hakurk'taki mağara ve sığınakların imhası, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor. Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı jetlerin atışlarıyla başlayan harekata komando tugayları da katılıyor.
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe Operasyon Planı çerçevesinde, 27 Mayıs 2019 öğleden sonra Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerimizin atışlarını müteakip saat 20.00'de Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı komando tugaylarımızla bir harekât başlatılmıştır. Operasyon ATAK helikopterlerimizin de desteğinde planlandığı şekilde devam etmektedir. Bu harekât ile Hakurk bölgesindeki terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amaçlanmaktadır denildi.
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YORUM KAYDET PAYLAŞ TSK tarafından Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara harekat başlatıldı. Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı jetlerin atışlarıyla başlayan harekata komando tugayları da katılıyor.
Title
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Operasyon Planı çerçevesinde dün öğleden sonra Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığınca Irak'ın kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere atışlar yapıldığı bildirildi.
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Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine operasyon
Title
Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine operasyon
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Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine operasyon
Title
Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine operasyon
Title
Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine operasyon
Title
Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine operasyon
Title
Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine operasyon
Title
Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine operasyon
Title
Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine operasyon
Title
Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine operasyon
Title
Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine operasyon
Title
Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine operasyon
Title
Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine operasyon
TSK'dan Hakurk'a hem karadan hem havadan 'Pençe' harekatı
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesine karadan ve havadan operasyon başlatıldığını bildirdi.
Kara ve hava harekatı başladı

Kara ve hava harekatı başladı

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