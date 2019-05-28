PKK hedefleri, Derecik'ten ateş destek vasıtaları ile vuruluyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlerin kullandıkları mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için dün akşam saatlerinde başlattığı 'Pençe Operasyonu', tüm hızıyla devam ediyor. Operasyona karadan komandolar da destek veriyor.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinin karşısındaki, sınırın sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesinde de bugün askeri hareketlilik yaşandı.

Derecik 34. Hudut Tugay Komutanlığı'ndaki ateş destek vasıtaları ile daha önce belirlenen PKK hedefleri vuruldu. Hedeflerin ateş altına alınması, ilçe merkezinden de rahatlıkla izlenebildi.

Bu arada bölgede yoğun bir helikopter trafiğinin de yaşandığı gözlendi.

GÜNDEM Atak destekli hava ve kara harekatı ile Hakurk'a 'Pençe' operasyonu

OYNAT 01:23 Hakurk'a hava harekatı: Komandolar bölgeye intikal etti Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara yönelik harekat başlatıldığı bildirildi. Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı jetlerin atışlarıyla başlayan harekata komando tugayları da katılıyor. Atak helikopterlerinin desteğiyle devam eden harekatla Hakurk'taki mağara ve sığınakların imhası, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor. BiP'te paylaş

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