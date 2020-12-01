PKK kadın cinayetlerini paravan yaptı

İçişleri Bakanlığının kadın cinayetlerini tahlil ederek katillerin profilini çıkardığı raporda, sivil toplum kuruluşları (STK) ile terör örgütü PKK’ya ilişkin de dikkat çekici tespitler yer aldı. Raporda, aile içi şiddet ve kadın cinayetleri ile mücadele konusunda devlet dışı aktörler ile devletlerin iş birliği yapmasının büyük önem arz ettiği aktarıldı. Bu konuda Kadın ve Demokrasi Derneğinin (KADEM) aralarında bulunduğu çeşitli STK’ların devletin çalışmalarına yapıcı katkı sunduğu kaydedilen raporda, ancak bazı STK’ların devlet politikalarından farklı bir bakış açısını benimsediği, kadın cinayetleri ve aile içi şiddet ile mücadele adı altında vaka sayıları, olayların niteliği, alınan önlemler hakkında yanlış bilgilendirmelerle yapay bir kamuoyu yarattığı belirtildi.

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ÖRGÜT KADIN CİNAYETLERİNİ KULLANIYOR

Raporda, terör örgütü destekli legal görünümlü illegal yapılara ilişkin de tespitler yer aldı. Toplumsal hassasiyeti yüksek bir konu olan kadın cinayetlerinin, kendi politik amaçlarını ve gündemlerini kamuoyunda görünür kılmak isteyen illegal yapılar için bir fırsat oluşturduğu ifade edildi. Raporda, kadın cinayetlerinin PKK terör örgütü ve Özgür Kadın Derneği (TJA) gibi bağlısı yapılar tarafından kullanıldığına dikkat çekilirken, örgütün legal alanda görünürlüğünü artırabilmek ve taban kazanmak amacıyla “kadın hakları” temalı eylemlere destek verdiği vurgulandı.

PARAVANDAN İBARET

PKK’nın kadın temalı faaliyetlerini yürüttüğü TJA’nın, bir yandan kadın cinayetleri konusunda manipülatif açıklamalar yaparak kamu kurum ve kuruluşları aleyhinde propaganda yaptığı, diğer yandan da PKK terör örgütü mensupları hakkında övücü paylaşımlar yaptığı kaydedildi. Kadın cinayetlerinin terör örgütlerine bağlı yapılar ve destekçileri tarafından araçsallaştırıldığına dikkat çekilen raporda, şöyle denildi: “Terör örgütlerinin talimatları doğrultusunda silahlı/bombalı eylemlerde masum insanların kurbanı olduğu cinayetleri görmezden gelen ve öven bu yapılar için kadın cinayetleri, bireylerin/ailelerin duyguları istismar edilerek örgüt propagandası için kullanılacak bir paravandan ibarettir.”