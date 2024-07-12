PKK orman yakıp TSK’yı suçluyor

Bakanlıktaki toplantıda, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde son 1 haftada 28 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

1 Ocak'tan bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 632’ye çıktı. Pençe Kilit Harekatı’yla bölgede PKK’nın iyice köşeye sıkıştırıldığını kaydeden bakanlık kaynakları, sona yaklaştığını anlayan terör örgütünün dezenformasyona başladığını ifade etti. Ormanları yakan, köy evlerine bomba tuzaklayıp sivilleri kalkan olarak kullanan PKK’nın, bütün bunları Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapıyormuş gibi algı operasyonuna soyunduğu belirtildi. Örgütün, giriştiği bu kara propagandayla uluslararası kamuoyunu yanıltmaya çalıştığı vurgulandı.

F-16’DA SON DURUM

F-16 tedarik ve modernizasyon sürecine ilişkin sorulara bakanlık kaynakları, konunun ABD’de devam eden NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde gerçekleştirilecek ikili görüşmelerde ele alınacağı bilgisini verdi: “Sözleşmeler imzalandı ve detayları üzerindeki çalışmalar heyetler arası görüşmelerle devam etmektedir. Çok fazla etkenin olduğu bu süreçte teknik detaylarla ilgili hususlar zirve kapsamında da ele alınacaktır.”

Bedelli 217 bin TL

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı Mali ve Sosyal Haklar genelgesiyle bedelli askerlik tutarı netleşti. Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, bedelli askerlik tutarının 2024 yılının ikinci altı ayı için 217 bin 871 lira 4 kuruş olduğunu açıkladı. 8 Temmuz 2024'ten itibaren bedelli askerlik müracaatlarının başladığı bilgisi verildi.







