PKK telsizinden dron talimatı

Güvenlik birimleri, bölücü terör örgütü PKK’nın faaliyetlerini yakından izliyor. İran’ın terör örgütü PKK'ya silah ve mühimmat desteğinin ortaya çıkmasının ardından, PKK elebaşlarının verdiği yeni talimatlar deşifre oldu. PKK’nın sözde üst yönetiminin haberleşmek için kullandığı telsizler dinleniyor. Güvenlik güçleri dinleme sonucu PKK elebaşlarının talimatlarını ortaya çıkarttı. PKK üst yönetiminin haberleşmesini deşifre edip çözümleyen güvenlik güçleri, terör örgütünün Rusya-Ukrayna Savaşı'nı yakından takip ettiğini belirledi. Yeni Şafak, güvenlik güçleri tarafından deşifre edilen talimatlara ulaştı. Örgüt yöneticileri, yeni yöntemler öğrenilmesi, saldırı ve savunma taktikleri geliştirilmesi için Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yakından takip edilmesi konusunda örgüt mensuplarına talimat verdi. Özellikle bu savaşın “dron saldırıları konusunda” yakından takip edilmesi istendi. FPV dron (kamikaze) eğitimi alan teröristlere, saldırıları bu doğrultuda gerçekleştirmeleri talimatı geldi.