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PKK telsizinden dron talimatı

PKK’lı teröristlerin haberleşmek için kullandıkları telsizleri dinleyen güvenlik güçleri, elebaşlarının yeni talimatlarına ulaştı. Elebaşları, kamikaze dron eğitimi alan teröristlerden Rusya-Ukrayna Savaşı'nı yakından takip ederek yeni taktik geliştirmelerini istedi. Ukrayna keşif ve saldırı dronlarını Rusya’ya karşı aktif olarak kullanıyor.

Burak Doğan
04:00 - 20/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 03:00 - 20/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Güvenlik birimleri, bölücü terör örgütü PKK’nın faaliyetlerini yakından izliyor. İran’ın terör örgütü PKK'ya silah ve mühimmat desteğinin ortaya çıkmasının ardından, PKK elebaşlarının verdiği yeni talimatlar deşifre oldu. PKK’nın sözde üst yönetiminin haberleşmek için kullandığı telsizler dinleniyor. Güvenlik güçleri dinleme sonucu PKK elebaşlarının talimatlarını ortaya çıkarttı. PKK üst yönetiminin haberleşmesini deşifre edip çözümleyen güvenlik güçleri, terör örgütünün Rusya-Ukrayna Savaşı'nı yakından takip ettiğini belirledi. Yeni Şafak, güvenlik güçleri tarafından deşifre edilen talimatlara ulaştı. Örgüt yöneticileri, yeni yöntemler öğrenilmesi, saldırı ve savunma taktikleri geliştirilmesi için Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yakından takip edilmesi konusunda örgüt mensuplarına talimat verdi. Özellikle bu savaşın “dron saldırıları konusunda” yakından takip edilmesi istendi. FPV dron (kamikaze) eğitimi alan teröristlere, saldırıları bu doğrultuda gerçekleştirmeleri talimatı geldi.

Murat Karayılan

IRAK’IN KUZEYİNDE SALDIRI PLANI

Örgüt elebaşları dron saldırıları konusunda kesin talimatlar verdi. Buna göre örgüt mensuplarına kamikaze dron kullanım eğitimi verilmesi, saldırıları FPV dron (kamikaze) eğitimi alan teröristlerin planlamaları istendi. Özellikle Irak'ın kuzeyinde faaliyet yürüten PKK’lı teröristlerin bu yönde çalışmalar yapması belirtildi. Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK'nın sözde havacılık biriminde faaliyet yürüten teröristlerin ABD tarafından eğitildikleri, Süleymaniye'de eğitilen teröristlerin Irak ve Suriye'deki harekat bölgelerine saldırı planladıkları ortaya çıkmıştı.



#PKK
#Dron
#Terörist
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