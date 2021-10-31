PKK’dan yine canlı kalkan oyunu

Suriye’nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü PKK/YPG’yi korku sardı. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatlarında en ön safta savaşan Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları, Tel Tamr ve Ayn İsa çevresine sevk edildi. Ayn İsa’ya gelen YPG/PKK’lı teröristler ise sivillere zulmedip kasabaya silah konuşlandırdı. Siviller, kendilerini canlı kalkan olmaya zorlayan PKK’dan kaçtı. Köylerini terkeden yerel halk Rakka’ya yerleşti.

ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENDİ

Bölgedeki hareketlilik ve çatışmalar, Türkiye’nin operasyon sinyali vermesinin ardından üst seviyeye çıktı. Tel Tamr’daki YPG/PKK karargahı top atışıyla vuruldu. Tel Rıfat’taki Minnig köyü çevresinde bulunan teröristlere ait karargah ve mevziler yerle bir edildi. Afrin’in doğusundaki Enab hattına sızma girişiminde bulunan YPG/PKK’lı teröristler engellenirken, SMO da Nubbul ve Zahra kasabalarındaki terör mevzilerini vurdu.

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Tel Tamr ve Ayn İsa çevresine SMO askerleri sevk edildi.

RAYLI SİSTEMDE HAVAN

PKK/YPG’nin, TSK’nın Tel Tamr’e yapacağı olası bir operasyona karşı “saldırı ve geri çekilmek için kullanacağı” tüneller inşa ettiği ortaya çıktı. Tel Tamr’in kuzeyindeki bu tünellerden Barış Pınarı harekat bölgesinde konuşlu TSK üslerine sık sık havan mermisi atıldığı tespit edildi. YPG/PKK’lı teröristler saldırıları, tünellerin içine kurdukları raylı sistem sayesinde gerçekleştiriyormuş. Teröristlerin raylara monte ettiği havanların namlusunu uzaktan kumandayla dışarı çıkarıp ateşledikten sonra geri çektikleri belirlendi.

GÜNDEM PKK’da harekat paniği

1000 kişi PKK’dan kaçtı

PKK’nın Suriye uzantısı SDG, bölgede yaşayan yerel halkın çocuklarını zorla silah altına alıyor. Örgüt son 3 günde Rakka’da 430 genci alıkoydu. PKK’ya karşı çıkan gençlerle teröristler arasında çatışmalar yaşandı. Tabka’nın güneyindeki örgüt kampında PKK’lı teröristler ile zorla örgüte katılmak istenen gençler arasında çıkan çatışmada 3 kişi yaralandı. Aileleri ölümle tehdit edilen 1000 kişi silahlarıyla birlikte kaçıp köylerine döndü.

"İki koldan ansızın başlayacak"

Suriye ve Irak’ta 2 yıl daha asker bulundurulmasına yetki veren tezkere sonrası Rus medyasında yeni iddialar ortaya atıldı. TSK’nın Suriye’de iki koldan büyük bir operasyona girişeceği öne sürüldü. Operasyonun hiçbir duyuru yapılmadan ansızın başlayacağı iddia edildi.

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Öte yandan Rusya dün İdlib’de SMO’yu vurdu. Rus savaş uçakları SMO karargahına hava saldırısı yaptı. Muhaliflere ait uçak gözlemevi, TSİ 10.40’dan itibaren, Türkiye sınırına 3 km mesafedeki Kah köyü çevresinde konuşlu 23. Fırka’nın karargahına 9 hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken; Rusya söz konusu noktaya 27 Ekim’de de 4 hava saldırısı düzenlemişti.