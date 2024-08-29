PKK’lı Abdi yine ABD üssünde

ABD’nin PKK aşkı bitmiyor. Terör örgütüne sayısız TIR dolusu mühimmat gönderen ABD, açık açık PKK elebaşlarıyla da görüşüyor. Bu görüşmelerin sonuncusu Suriye'nin kuzeydoğusunda gerçekleşti. 10 milyon liraya kadar ödülle kırmızı listede aranan “Mazlum Kobani” kod adlı PKK/YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin, pazartesi günü Haseke'ye bağlı Şeddade'deki ABD üssüne geldi.

Ferhat Abdi Şahin, burada gerçekleşen toplantıda ABD'li yetkililerle görüştü. Toplantıda Şahin’in yanı sıra Suriye'deki bazı aşiret temsilcileri, İran'a bağlı milisler ve rejim yetkilileri de yer aldı. Görüşmeden sonra PKK elebaşı üsten yine aynı ABD helikopteriyle ayrıldı. YPG'nin PKK'dan ayrı olduğunu öne süren ABD, terör örgütüne desteğini esirgemiyor. Ferhat Abdi Şahin, daha önce Süleymaniye'de seyir halindeyken vurulmuş, yanındaki 2 ABD askeri yaralanmıştı.