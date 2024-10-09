PKK’lılar örgütün 20 milyon dolarını alıp kaçtı

Narko-terör operasyonlarıyla para kaynağı kesilen PKK, en büyük darbeyi içeriden yedi. ABD ve Avrupa ülkelerinin terör örgütüne gönderdiği milyonlarca dolar, örgüt mensupları tarafından çalındı. Suriye Münbiç’te 70 PKK’lı, örgütün paralarını gizlediği kasalardan 20 milyon doları çalarak kaçtı. “Mazlum Kobani” kod adlı PKK/YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin, bu durum üzerine acil toplantı yaptı. PKK, paraları çalan teröristlerin yakalanması için olağanüstü hal ilan etti.





HERKESTEN GİZLENİYOR

Örgütün kontrolündeki bölgelerde ev baskınları düzenlendi, firardaki teröristlerin aileleri işkenceli sorgulardan geçirildi. Paraları çalan teröristlerin örgüt kamplarında birlikte eğitim aldığı teröristler bile sorguya çekildi. PKK’nın yurt dışı yapılanmalarına firardaki teröristlerin bilgileri verildi. PKK içinde dağılmaya neden olmaması için, PKK/YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in yaşanan olayın gizli tutulmasını istediği ve sadece belirli bir grubun durumdan haberi olduğu öğrenildi.





İKİ KEZ DAHA ÇALINMIŞTI

PKK içinde yaşanan bu durum ilk değil. 2017 yılında TSK’nın Suriye'deki Karaçok Dağı'na düzenlediği hava harekatında örgütün telsiz noktalarının yanı sıra para kasalarının olduğu yer de vurulmuştu. Bombardımandan sonra etrafa saçılan milyonlarca doları toplayan teröristler örgütten kaçmıştı. 2011’de Süleymaniye’de de PKK’nın 12 Haziran Genel Seçimleri için Türkiye’deki siyasi uzantısına göndermeyi planladığı 3 milyon dolar çalınmıştı.





Mavi ve yeşil yerine sarı liste

İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi yenilendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı’nca sürekli güncellenen listede “mavi” ve “yeşil” kategoriler kaldırıldı, onların yerine “sarı” kategori açıldı. Aranan listesi artık “kırmızı”, “turuncu”, “sarı” ve “gri” olmak üzere 4 kategori. Renk kategorisindeki değişikliğin yanı sıra ödüllerde de güncelleme yapıldı. Artık kırmızı listede aranan bir teröristin etkisiz hale getirilmesine karşılık ödül 20 milyon lira. Aynı kapsamda ödül turuncu liste için 8 milyon, sarı liste için 4 milyon, gri liste için ise 2 milyon lira olarak açıklandı. “www.terorarananlar.pol.tr” adresinde PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ ve DHKP-C gibi terör örgütü mensuplarının fotoğrafları ve kimlik bilgileri yer alıyor. Etkisiz hale getirilen örgüt mensupları da internet sitesinde sürekli güncelleniyor.











