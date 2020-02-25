PKK’lılar toplantıda vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “Suriye Kuzeyindeki Tel Rıfat’ta toplantı halinde oldukları bilgisi alınan sözde üst düzey teröristlere yönelik MİT ile koordineli olarak icra edilen operasyonla; ikisi yönetici olmak üzere toplam 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.” açıklamasında bulundu.

6 PKK’LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Suriye kuzeyindeki Tel Rıfat’ta toplantı halinde oldukları bilgisi alınan sözde üst düzey teröristlere yönelik MİT ile koordineli olarak icra edilen operasyonla; 2’si yönetici olmak üzere toplam 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.”

2 PKK’LI TESLİM OLDU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/YPG’li 2 teröristin daha teslim olduğunu bildirdi. MSB’den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK’dan kaçışların sürdüğü belirtildi. Açıklamada, “Irak’ın kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG’li terörist daha Şırnak’ın Silopi ve Mardin’in Nusaybin ilçelerindeki hudut karakollarımıza teslim oldu.” ifadeleri kullanıldı.

Tel Abyad baskını

Operasyonda 2 AK-47 piyade tüfeği, 6 AK-47 şarjörü ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad’da eylem hazırlığındaki terör örgütü PKK/YPG’li 5 teröristin gizlendikleri evlerde silahlarıyla yakalandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgede PKK/YPG’li teröristlerin gizlendikleri evlere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiği belirtildi.

Tel Abyad’da eylem hazırlığında olan PKK/YPG terör örgütü mensubu 5 teröristin sağ olarak yakalandığı bilgisi verilen açıklamada, “Yapılan aramada evlerin değişik yerlerindeki bölmelere gizlenmiş 2 AK-47 piyade tüfeği, 6 AK-47 şarjörü, bilgisayar kasası ve 3 milyon 658 bin 50 Suriye Lirası ele geçirildi.” ifadeleri kullanıldı.

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MSB’den İdlib paylaşımı

MSB'nin yaptığı açıklama