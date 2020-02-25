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POLİTİKA

PKK’lılar toplantıda vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye’de terör örgütü PKK’nın Tel Rıfat’taki toplantısını vurdu. Ortak operasyonda 2’si sözde üst düzey yönetici 6 PKK’lı öldürüldü. Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad’da ise eylem hazırlığındaki 5 PKK’lı gizlendikleri evlerde silahlarıyla yakalandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “Suriye Kuzeyindeki Tel Rıfat’ta toplantı halinde oldukları bilgisi alınan sözde üst düzey teröristlere yönelik MİT ile koordineli olarak icra edilen operasyonla; ikisi yönetici olmak üzere toplam 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.” açıklamasında bulundu.

6 PKK’LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Suriye kuzeyindeki Tel Rıfat’ta toplantı halinde oldukları bilgisi alınan sözde üst düzey teröristlere yönelik MİT ile koordineli olarak icra edilen operasyonla; 2’si yönetici olmak üzere toplam 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.”

2 PKK’LI TESLİM OLDU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/YPG’li 2 teröristin daha teslim olduğunu bildirdi. MSB’den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK’dan kaçışların sürdüğü belirtildi. Açıklamada, “Irak’ın kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG’li terörist daha Şırnak’ın Silopi ve Mardin’in Nusaybin ilçelerindeki hudut karakollarımıza teslim oldu.” ifadeleri kullanıldı.

Tel Abyad baskını

Operasyonda 2 AK-47 piyade tüfeği, 6 AK-47 şarjörü ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad’da eylem hazırlığındaki terör örgütü PKK/YPG’li 5 teröristin gizlendikleri evlerde silahlarıyla yakalandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgede PKK/YPG’li teröristlerin gizlendikleri evlere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiği belirtildi.

Tel Abyad’da eylem hazırlığında olan PKK/YPG terör örgütü mensubu 5 teröristin sağ olarak yakalandığı bilgisi verilen açıklamada, “Yapılan aramada evlerin değişik yerlerindeki bölmelere gizlenmiş 2 AK-47 piyade tüfeği, 6 AK-47 şarjörü, bilgisayar kasası ve 3 milyon 658 bin 50 Suriye Lirası ele geçirildi.” ifadeleri kullanıldı.

MSB’den İdlib paylaşımı

MSB'nin yaptığı açıklama
  • Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Sınırımızdaki yüz binlerce çadırın ve Avrupa’ya kadar uzanması muhtemel göçün en önemli sebebi acımasız Esed Rejimi ve destekçileridir” denildi. Bakanlık, Twitter hesabından, Esed rejimi ve Rusya’nın saldırıları nedeniyle evlerini terk ederek Türkiye sınır hattına göç etmek zorunda kalan İdlibli sivillerin kaldığı çadır kampların görüntüsünü paylaşarak, şu ifadelere yer verdi: “Sınırımızdaki yüz binlerce çadırın ve Avrupa’ya kadar uzanması muhtemel göçün en önemli sebebi acımasız Esed Rejimi ve destekçileridir”

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