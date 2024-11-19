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PKK’nın hain planı bozguna uğratıldı

PKK’nın hain planı bozguna uğratıldı

Burak Doğan
04:0019/11/2024, Salı
G: 19/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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PKK’nın TUSAŞ’a yönelik saldırısı sonrası güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Örgüt elebaşlarının Kandil’de yaptığı toplantıda aldığı yeni saldırı planlarının teröristlere aktarıldığı ortaya çıktı. Güvenlik güçleri alınan istihbarat sonrası PKK hücrelerine tek tek baskın düzenledi.

Bölücü örgüt PKK’nın Türkiye’deki kritik noktalara yönelik eylem talimatı, güvenlik güçlerinin başarılı çalışmaları sonucu deşifre edildi. Yeni Şafak’ın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, PKK'nın eylem kararını alındığı toplantı, örgütün ana karargahı olan Kandil’de gerçekleştirildi. Terör örgütünün elebaşları tarafından yapılan toplantıda, Türkiye'nin muhtelif yerlerinde hain saldırılar düzenleneceği kararlaştırıldı.


PKK’DAN AKTİF HÜCRELERE TALİMAT

Öte yandan söz konusu eylem kararının Irak’ın kuzeyinde bulunan Süleymaniye’deki terör örgütünün üst düzey yöneticilerine de iletildiği öğrenildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, örgütün talimat sonrası eylem planlaması yaptığı ve bu amaçla Türkiye’de bulunan bazı hücre evlerine bilgi verildiği tespit edildi.


ADRESLERE OPERASYON YAPILDI

MİT, TSK ve diğer güvenlik birimlerinin, terör örgütünün yaptığı bu toplantı ve toplantıda alınan kararlardan haberdar olmasıyla olası bir facianın önüne geçildi. Güvenlik güçlerinin Türkiye genelindeki hücre evlere yönelik düzenlediği baskınlar sonrası terör eylemlerinin engellendiği belirlendi.


ELEBAŞI İTİRAF ETTİ

Türkiye’nin savunma sanayiinde son yıllardaki başarısıyla birlikte özellikle İHA / SİHA’lar konusundaki üstün performansı terör örgütünü kımıldayamaz hale getirdi. PKK elebaşlarından Mustafa Karasu, İHA ve SİHA'ları hedef olarak göstermişti. SİHA destekli operasyonlarla örgütün üst üste darbe vurulması sonrası örgüt elebaşı Karataş, bu alanlara yönelik saldırının meşru hedef olduğunu söylemişti.




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