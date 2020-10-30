PKK’ya Evanjelik ziyaret

USCIRF Başkan Yardımcısı Nadine Menza ise ABD’ye özerk yönetimi resmi olarak tanıma çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri adına her yıl yayınlandığı raporunda Türkiye’ye suçlamalar yönelten ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu’nun (USCIRF) üyeleri, Evangelist papazlarla birlikte Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristleri ziyaret etti. Kamışlı’da gerçekleşen ziyarette ABD Heyetine Komisyon Başkan Yardımcısı Nadine Menza, Evangelist Nashville Kilisesi’nin Papazı Steve Burger başkanlık etti. Heyet terör örgütünün sözde özerk yönetimi ve silahlı kanadı PYD/YPG’li teröristlerle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

BELGE VERMİŞLER

1 saatten fazla süren görüşmenin ardından açıklama yapan sözde Özerk Yönetim Sözcüsü Kemal Akif, görüşmede “Türkiye’nin Kürt, Arap, Süryani ve diğer halklara yönelik ihlallerini ve işgal edilen bölgelerdeki demografik yapıyı değiştirme politikalarını” ele aldıklarını söyledi. Akif, “Görüşmeler olumluydu. Komisyonun bölgeye ilişkin raporunu tartıştık. Komisyonun Amerika’ya döndükten sonra göndereceği raporu bekleyeceğiz” dedi. Terör örgütünün kadın yapılanması Kongreya Star’ın ele başların Remziye Mihemed de heyete Türkiye ile ilgili belgeler sunduklarını aktardı.

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PKK YÖNETİMİNİ TANIYALIM

USCIRF Başkan Yardımcısı Nadine Menza ise ABD’ye özerk yönetimi resmi olarak tanıma çağrısı yaptı. Türkiye’nin PKK teröründen arındırdığı bölgeleri “Türk devleti tarafından işgal edilen yerler’ alarak nitelendiren Menza, şunları kaydetti: “USCIRF olarak ABD hükümetine, Suriye’den çıkması için Türkiye’ye baskı yapılması çağrısında bulunduk. Uluslararası toplumun Türk devleti ve ona bağlı İslami grupların etnik ve dini azınlıklara karşı işledikleri suçlara sessiz kalmaması gerektiğini belirttik. USCIRF olarak ABD hükümetine, Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi ile ilişkilerin genişletilmesi, Suriye’nin geleceğinde bölgesel bir hükümet olarak tanınması ve Kuzey ve Doğu Suriye üzerindeki ambargo ve yaptırımların kaldırılması konusunda önerilerde bulunduk.”

GURUR VERİCİYMİŞ!

Menza, PKK’nin oluşturduğu sözde Demokratik Suriye Meclisi’nin (MSD), Özerk Yönetim projesinin tanınması için yaptığı çalışmaların gurur verici olduğunu iddia etti. Komisyon ABD Dışişleri Bakanlığı adına hazırladığı son raporu Mart ayında açıklanmış ve Türkiye’ye suçlamalar yöneltilmişti. Raporda terörist Fetullah Gülen’den ‘din adamı’ diye bahsedilmiş, Türkiye’nin terörle mücadelesine yönelik asılsız iddialarda bulunulmuştu. Dışişleri Bakanlığı rapora sert tepki göstermişti.