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PKK’ya sustu FETÖ’yü partiye soktu: İYİ Parti’den yeni istifa

HDP destekli Yedili Masa'nın ortağı İYİ Parti'de bir istifa depremi daha yaşandı. İYİ Parti İstanbul 3. Bölge milletvekili adayı Mehmet Ali Uykur, hem adaylıktan hem de partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Yusuf Özdemir
04:00 . 12/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Mehmet Ali Uykur (solda) Esma Bekar (sağda)

Mehmet Ali Uykur (solda) Esma Bekar (sağda)

İYİ Parti İstanbul 3’üncü Bölge Milletvekili Adayı Mehmet Ali Uykur, HDP ile aynı adayın desteklendiğini belirterek partisinden ve milletvekili adaylığından istifa etti. Yeni Şafak’a konuşan Uykur, İYİ Parti’deki tüm ülkücü ve milliyetçi-lerin pasifize edildiğini anlattı. Akşener’in Güney-doğu’daki mitinglerde Öcalan lehine atılan sloganları görmezden geldiğini, FETÖ iltisaklı kişilerin partide üst düzey görevlere getirildiğini kaydeden Uykur şöyle konuştu: “15 Temmuz’dan sonra FETÖ iltisakı nedeniyle KHK ile ihraç edilen Esma Bekar, Akşener’in Özel Kalem Müdürü oldu. FETÖ’nün siyasi ayağı Buğra Kavuncu partide üst düzey görevlere getirildi. Böyle daha çok isim var. Tüm bunları görüp kayıtsız kalamazdım.”




#Mehmet Ali Uykur
#Esma Bekar
#İYİ Parti
#FETÖ
3 saat önce
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