Plaka üzerinden net mesaj: KKTC 82 olsun

Pazar günü İsrail’in Gazze’yi yeniden vurmasını değerlendiren Bahçeli, “Her ne kadar, ateşkesin yeniden uygulanmaya başlandığı açıklansa da, imzasına ve taahhüdüne riayet ve sadakat göstermeyen bu haydut devletin tekrar savaş ve soykırım etabına dönmeyi planladığı ortadadır. İsrail’e güven olmayacağı, güven duyulmayacağı hepimizin malum olsa da, temennimiz ihtiyatlı ve temkinli bir iyimserlikle hareket etmek suretiyle kalıcı ateşkesin temini, müteakiben iki devletli barış antlaşmasının ikmali uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletlerin ısrarlı girişimleriyle derhal hayata geçmelidir. Neresinden bakarsak bakalım, İsrail bölge ve dünya barışına doğrultulmuş Siyonist silahtır. Bu silah susmadıkça, Filistin Cumhuriyeti kurulmadıkça, mazlumların gözyaşları kurumadıkça ne istikrar, ne huzur, ne de barış tesis edilemeyecek, korkunç nitelikli hak ve hukuk gaspları eksik olmayacaktır. Bir başka önemli mesele ise, Gazze’de İsrail’in silahlandırıp sahaya sürdüğü çetelerin tehlike saçan eylemleri ve neden oldukları tahrik ortamının barış ve ateşkes çabalarını zedelemesidir’’ dedi.