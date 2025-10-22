Plaka üzerinden net mesaj: KKTC 82 olsun

MHP lideri Bahçeli, KKTC parlamentosuna, Ada’nın Türkiye’ye katılma kararı alması çağrısını tekrarlayarak, “81 Düzce’den sonra 82’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olması artık hayat memat konusu haline gelmiştir” dedi. Bahçeli, ‘Terörsüz Türkiye’ye karşı son günlerde bir komplo mekaniğinin devreye sokulduğuna da dikkat çekti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dünkü MHP Meclis Grubu’nda Kıbrıs ve Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kritik mesajlar verdi. KKTC’de seçime katılımın az olduğunu, bunun Kıbrıs Türklüğünün kaderimi temsil edemeyeceğini söyleyen Bahçeli “KKTC parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti’ne katılma kararı almalıdır” dedi.
BİR ADADAN ÇOK ÖTESİDİR
Bahçeli, “Kıbrıs Türk’tür, Türk’ün öz vatanıdır. Federasyon tez ve tekliflerinin geçerliliği ve geleceği kesinlikle yoktur. Kıbrıs milli davamızdır. Meselenin demokratik haklarla alakası yoktur. Mesele vatan, güvenlik, beka, onur ve şeref meselesidir. Federasyona dümen kırmak demek milli ve hukuki kazanımları tırpanlamak demektir. Buna da hiç kimsenin hakkı yoktur. Kıbrıs bir adadan çok daha ötesidir. Kıbrıs Türk milletinin can damarıdır. Kıbrıs’ın güvenliği ve geleceği Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenlik ve geleceğiyle bir ve aynıdır. Bu kapsamda Kıbrıs Türk’tür hep de böyle kalacaktır. Bu görüş ve düşüncemize sonuna kadar bağlı kalmak kaydıyla, durumun aciliyetine binaen şimdilik kısmi bir revize yaparak diyeceğim şudur: 81 Düzce’den sonra 82’nin KKTC olması artık hayat memat konusu haline gelmiştir” diye konuştu.
SİYASİ İHTİRAS UYARISI
Son günlerde Terörsüz Türkiye adımlarını yıpratmak üzerine süreci bozma çabasıyla birlikte kurgulanmış bir komplo mekaniğinin devrede olduğunu belirten Bahçeli, “Türkiye Devleti, ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür. Terörsüz Türkiye hedefimiz bu edebi bütünlüğü korumaktır. Türk milletinin sinir uçlarına dokunan sözler barış ortamını sulandırmaya matuftur” dedi.
“Kervan yoldayken olmayan ganimetin telaşına düşmek, buna heves etmek iyi niyetle izah edilemeyecek sapmadır” diyen Bahçeli, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu değerleriyle Türk milletinin dayanışma azmini kıracak hiçbir teklifin geçerliliği yoktur. Siyasi ihtirasla aşırıya kaçmak kimseye kazandırmaz” ifadelerini kullandı.
TÜM ÖRGÜT SİLAH YAKMALI
Bahçeli, “Devletimiz bellidir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir. Devlete ortak koşmak, rakip çıkarmak, otorite paylaşımı ümit etmek, özerkliğe kılıf aramak sonu uçuruma açılan kontrolsüz arayışlardır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda Kürt kardeşlerim rol oynamışlar, sonraki yıllarda kesinlikle yok sayılmamışlardır. Ayrı bir ulus devlet, federasyon, özerklik olmadığının terör örgütünün anlam yoksunu haline geldiğinin İmralı tarafından ilan edilmesi çok mühim bir açıklamadır. Şimdi sırayı örgütün tüm bileşenlerinin silahları yakması almıştır.”
diye konuştu.
İsrail barışa doğrultulmuş bir silahtır
- Pazar günü İsrail’in Gazze’yi yeniden vurmasını değerlendiren Bahçeli, “Her ne kadar, ateşkesin yeniden uygulanmaya başlandığı açıklansa da, imzasına ve taahhüdüne riayet ve sadakat göstermeyen bu haydut devletin tekrar savaş ve soykırım etabına dönmeyi planladığı ortadadır. İsrail’e güven olmayacağı, güven duyulmayacağı hepimizin malum olsa da, temennimiz ihtiyatlı ve temkinli bir iyimserlikle hareket etmek suretiyle kalıcı ateşkesin temini, müteakiben iki devletli barış antlaşmasının ikmali uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletlerin ısrarlı girişimleriyle derhal hayata geçmelidir. Neresinden bakarsak bakalım, İsrail bölge ve dünya barışına doğrultulmuş Siyonist silahtır. Bu silah susmadıkça, Filistin Cumhuriyeti kurulmadıkça, mazlumların gözyaşları kurumadıkça ne istikrar, ne huzur, ne de barış tesis edilemeyecek, korkunç nitelikli hak ve hukuk gaspları eksik olmayacaktır. Bir başka önemli mesele ise, Gazze’de İsrail’in silahlandırıp sahaya sürdüğü çetelerin tehlike saçan eylemleri ve neden oldukları tahrik ortamının barış ve ateşkes çabalarını zedelemesidir’’ dedi.