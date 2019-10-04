Polis Akademisi Başkanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ilişkin atama karaları

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29 okulun ardından Avcılar'da binaları riskli bulunan 2 okul daha tatil edildi

5.8'lik İstanbul depreminden sonra hasar gören 29 okuldaki öğrenciler başka okullara nakil edildi. Devam eden çalışmalarda Avcılar'daki 2 okulun daha hasarlı olduğu tespit edildi. Okullarda eğitime ara verildi ve öğrenciler yeni bir okula nakil edilecek. Avcılar Milli Eğitim Müdürlüğü, depremin ardından yapılan incelemelerde kullanım açısından risk oluşturabileceği tespit edilen Alsancak İlkokulu ve Alsancak Ortaokulu'nda eğitime ara verildiğini duyurdu. Tatil kararı alınan iki okulun öğrencilerinin pazartesi günü hangi okula gidecekleri velilere bildirilecek.