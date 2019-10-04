Gündem Polis Akademisi Başkanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ilişkin atama karaları
ANKARA

Polis Akademisi Başkanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ilişkin atama karaları

Polis Akademisi Başkanlığına Prof. Dr. Yılmaz Çolak atandı. Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan İş Müfettişliklerine de atamalar yapıldı.

Haber Merkezi AA
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Polis Akademisi Başkanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Polis Akademisi Başkanlığına Prof. Dr. Yılmaz Çolak atandı.

Söz konusu atama 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nun 6'ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

Bu arada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan İş Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcıları İlker Karakaş, Derya Topuksak, Elif Türk Güneş, Furkan Yılmaz, Gökhan Akyol, Gökhan Kıraç, Muammer Akın, Mustafa Orkun Çelik, Nefiset Akkaya, Recep Güner, Rıza Harun Özer, Umut Akın ve Yaşar Ertan'ın atamaları gerçekleştirildi.

Yılmaz Çolak kimdir?

Yılmaz Çolak
  • Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK, 1969 yılında Giresun Görele’de doğdu. 1993 yılında ODTÜ Sosyoloji Bölümünden Lisans, burslu olarak okuduğu Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden Yüksek Lisans (1994) ve aynı bölümden Doktora (2000) dereceleri aldı.Kırıkkale ve Bilkent Üniversitelerinde Araştırma Görevlisi, ardından 2000-2010 yılları arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent ve Doçent olarak görev aldı. 2003 yılında Belçika Brugge’de Birleşmiş Milletler Üniversitesinde “Misafir Araştırmacı” olarak bulundu.
  • Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK 2010 yılında Polis Akademisinde öğretim üyesi olarak göreve başladı. Aralık 2013 - Mayıs 2014 tarihleri arasında Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürü olarak görev yaptı. Mayıs 2014 tarihinden beri Polis Akademisi Başkanı olarak görev yapmaktadır.

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